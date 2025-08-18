19 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать юго-восточный ветер, который к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 21-25, днем — 30-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы — 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 45-55%.

Завтра в регионах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 31-36, в горах ночью 10-15, днем — 20-25 градусов тепла.