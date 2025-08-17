В Украине представили новую дальнобойную крылатую ракету «Фламинго».

Изображение смертоносного оружия опубликовал фотограф AP Ефрем Лукацкий. Ее серийное производство начала украинская оборонная компания Fire Point. Заявленная дальность полета — свыше 3000 км.

Другие детали о проекте пока не разглашаются.

В Сети пишут, что ракета «Фламинго» очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую в начале 2025 года представила компания Milanion Group из ОАЭ. Ракету впервые показали на выставке IDEX-2025, она имеет следующие тактико-технические характеристики:

БЧ: 1000 кг;

Дальность: до 3000 км;

Стартовая масса: 6 тонн;

Размах фиксированного крыла: 6 метров;

Скорость: до 900 км/ч;

Система наведения: комбинированная — спутниковая (устойчивая к РЭБ) и инерционная.