На трассе Самсун-Анкара в Турции произошёл инцидент с грузовиком, который перевозил опасные химикаты и краски. В результате столкновения с другим автомобилем в прицепе вспыхнул пожар, но загоревшийся автомобиль продолжил движение ещё 8 километров с пылающим кузовом, после чего врезался в отбойник. Об этом пишет телеканал TRT Haber

Уточняется, что за рулём находился гражданин Азербайджана Джамаладдин Мамедов, которому удалось спастись. Местные власти оперативно перекрыли участок дороги и отправили к месту инцидента спецтехнику для ликвидации последствий возгорания опасных веществ.

Причины, по которым водитель продолжил движение с горящим прицепом, устанавливаются. Специалисты оценивают возможные экологические последствия от возгорания химических материалов. Движение транспорта на данном участке трассы временно ограничено.