Около 20 человек могут находиться под завалами порохового цеха на заводе «Эластик» Шиловского района Рязанской области, где произошли взрыв и возгорание, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник.

На место выехал губернатор Павел Малков, создан штаб по ликвидации последствий произошедшего. Региональное управление Следственного комитета и местная прокуратура начали проверку.

14:46 Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате взрыва в цеху по производству пороха в Рязанской области РФ, сообщает РБК.

В тушении участвуют 70 специалистов и 28 единиц техники. Персонал эвакуировали. Количество пострадавших уточняется.

Взрыв и пожар на пороховом цеху завода «Эластик» произошли утром 15 августа. Сообщалось, что здание полностью разрушено, а под завалами остаются люди.

Причина ЧП пока не установлена, по предварительным данным, к нему привело нарушение техники безопасности, сообщает РИА Новости.

Предприятие «Эластик» специализируется на производстве оружия и боеприпасов.