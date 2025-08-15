В село Колатаг Агдеринского района отправилась первая группа бывших вынужденных переселенцев. На начальном этапе в село переселятся 26 семей — 89 человек. сообщает Report.

В село переселяются 6 семей (24 человека) из Агдамского района, 5 семей (16 человек) из Баку, 5 семей (16 человек) из Бардинского района, 3 семьи (13 человек) из Агджабединского района, 2 семьи (6 человек) из Сумгайыта, 2 семьи (4 человека) из Тертерского района, 1 семья (4 человека) из Огузского района, 1 семья (3 человека) из Гёйгёльского района, 1 семья (3 человека) из Габалинского района.