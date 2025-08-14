В Баку прошло судебное заседание по апелляционной жалобе Эльшана Наджафова, обвиняемого в подготовке покушения на жизнь государственных и общественных деятелей.

Суд вынес решение, согласно которому апелляционная жалоба была отклонена и решение суда первой инстанции осталось в силе, сообщает АПА.

Отметим, что согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, Эльшан Наджафов был приговорён к 12 годам лишения свободы.

Эльшан Наджафов был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана в сентябре 2023 года.

В обвинении было сказано, что он, вступив в сговор с другим гражданином Азербайджана, проживающим на территории иностранного государства, готовился к совершению террористического нападения на иностранных официальных лиц во время их визита в Азербайджан, а также на государственных и общественных деятелей Азербайджана во время общественного мероприятия.