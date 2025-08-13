12 августа в Event Hall, на территории города-курорта Sea Breeze, прошел день экологического просвещения для детей 7-12 лет «Хранители Каспия», приуроченный к Международному дню Каспийского моря. Участники смотрели интерактивную презентацию о Каспии, ознакомились с его экосистемой и экологическими моделями поведения, обсудили сохранение водных ресурсов. В рамках мероприятия была проведена небольшая экспедиция на побережье с научными наблюдениями, определением солености воды, изучением водных организмов и прибрежных растений, работа с микроскопом. Все участники написали “письмо Каспию” и составили собственные панно с ракушками.

Каждый участник получил диплом «Юный исследователь Каспийского моря» и «Морской паспорт» с символическим штампом экспедиции.

Мероприятие организовано Sea Breeze Resort совместно с Социально-экологическим центром «ЭкоСфера» в рамках программы экологических инициатив курорта.

Sea Breeze ставит цель стать самым экологичным курортным городом в любой стране, где будет представлен. Проект проходит экологическую экспертизу на всех этапах строительства, здесь регулярно анализируются качество воды и почвы, контролируется работа всех инженерных систем. С 2024 года город-курорт подключен к централизованной канализации. На территории Sea Breeze уже высажено более 10 млн деревьев и растений, ведутся новые посадки. Одна из ключевых особенностей проекта — это перенос линии застройки на 400–500 метров от берега, чтобы сохранить широкую общественную прибрежную территорию. Вместо разрешённой минимальной границы в 50 метров здесь были заложены пространства для парков, прогулочных дорожек, ресторанов и свободного доступа к морю для всех желающих.