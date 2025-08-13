14–16 октября 2025 года в Баку Экспо-центре пройдет 30-я юбилейная Каспийская строительная неделя. В рамках этого события состоятся такие значимые выставки, как 30-я юбилейная Азербайджанская международная выставка «Строительство» – BakuBuild, 5-я юбилейная Азербайджанская международная выставка «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» – Rebuild Karabakh, 17-я Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» – Aquatherm Baku, 13-я Каспийская международная выставка «Производство мебели и деревообработка» – MebelExpo, 4-я Каспийская международная выставка «Индустрия пластмассы и полимеров» – Plastex Caspian, а также 13-я Каспийская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» – Road&Traffic.

Этот год имеет особое значение для Каспийской строительной недели, так как BakuBuild и Rebuild Karabakh отмечают свои юбилеи, что отразится и в программе мероприятий выставок. Событие, объединяющее важнейшие мероприятия строительной отрасли региона под единым брендом, собирает ведущие компании строительного сектора не только из Азербайджана, но и из других стран мира.

Каспийская строительная неделя, имеющая успешную 30-летнюю историю, является надежным и узнаваемым национальным брендом, занимая достойное место среди крупнейших международных событий. Она предоставляет уникальную возможность для прямого контакта с основными игроками и специалистами региона. В настоящее время подготовка к выставкам активно продолжается. В связи с ростом международного интереса большая часть выставочных площадей уже зарезервирована участниками, представляющими различные страны. В этом году выставки будут охватывать три павильона Баку Экспо Центра.

Множество новых компаний из Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Италии, Турции, Узбекистана и других стран подтвердили свое участие. Среди участников выставки такие ведущие компании, как Holcim, Sumqayit Technologies Park (STP), Norm ASC, Vertus, AS Group, Azmade Group, Matanat A, Albaddad, Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş, Almet Baku, Texnoforma и другие.

Традиционно в поддержку развития малого и среднего бизнеса участие примут коллективные стенды AZPROMO и KOBİA. На фоне растущего интереса к мероприятию, впервые главным спонсором Каспийской строительной недели выступает компания PMD Group. Спонсорство PMD Group, одной из ведущих компаний Азербайджана в сфере развития, инвестирования и управления недвижимостью, свидетельствует о признании мероприятия как надежной и перспективной платформы для сотрудничества в отрасли.

Каспийская строительная неделя представляет собой эффективную платформу для участников, предлагая возможности для установления деловых связей, продвижения продуктов и технологий, выхода на новые рынки, а также расширения международного сотрудничества в секторе. Как и в предыдущие годы, в этом году Каспийская строительная неделя получает поддержку от соответствующих учреждений и ассоциаций. Среди организаций, поддерживающих мероприятие, находятся Министерство экономики Азербайджана, Специальные представительства президента Азербайджана в Лачинском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском и Кельбаджарском районах, Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Исполнительная власть города Баку, Фонд возрождения Карабаха, Агентство государственного жилищного строительства Азербайджана (MİDA), Союз архитекторов Азербайджана, Национальная Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK), Ассоциация строительных производителей Азербайджана (ATİA), Азербайджанская Ассоциация производителей строительных материалов (ATMIA) и Азербайджанская Ассоциация организаторов выставок (ASTA).

Организаторами Каспийской строительной недели являются компании Iteca Caspian, Caspian Event Organisers и их международные партнеры ICA Events и Caspian Event Management FZ-LLC. Каспийская строительная неделя активно поддерживается Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Дополнительную информацию о Каспийской строительной неделе можно найти на официальном сайте www.caspianconstructionweek.az и в социальных сетях.