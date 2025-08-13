14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в течение дня в пригороде Баку возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью 22–25 градусов, днём 29–33 градуса.

Атмосферное давление 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65–75%, днём 40–45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами ожидаются интенсивные ливни, возможен град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Местами временами усилится восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса, днем 30-35 градусов, в горах ночью 12-17 градусов, днем 18-23 градуса.