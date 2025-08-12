Лидер США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин не смогут принять каких-либо решений об Украине во время встречи на Аляске. Без участия Киева это невозможно.

Об этом в ходе Украинского молодежного форума «Молодежь Здесь!» сказал украинский лидер Владимир Зеленский, которого цитирует РБК-Украина. По его словам, переговоры Трампа и Путина являются важными в любом случае. Но говорить об Украине без Украины — невозможно, и никто такой формат не примет.

«Поэтому разговор президента США и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут», — отметил Зеленский. Глава государства выразил надежду, что Трамп осознает этот принцип.

Также Зеленский выразил уверенность, что в будущем пройдет его встреча с Путиным и Трампом. Поскольку, если есть желание завершить войну, то такой саммит необходим. «(Будем) стоять на своей правде, делать все, чтобы эта война закончилась. И есть вещи, которые есть у тебя в сердце, есть вещи, которые есть у тебя в Конституции», — отметил он.