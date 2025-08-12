Дроны Службы безопасности Украины вновь атаковали терминал хранения дронов-камикадзе «Шахед» в Татарстане. Об этом сообщает СБУ.

Согласно информации, для атаки использовались дальнобойные дроны Центра спецопераций «А». В логистическом хабе, который попал под удар, россияне сохраняют готовые к использованию «Шахеды», а также иностранные комплектующие для них.

Данный склад находится в населенном пункте Кзыл-Юл на расстоянии 1300 километров от Украины.

В СБУ отметили, что видео, которые сняли местные жители, подтверждают успешное поражение хаба. В его помещениях зафиксированы очаги возгорания.

«Операции на предприятиях, обеспечивающих вооружением российскую военную машину, будут продолжаться и дальше», — отмечается в сообщении.

