Россия перешла к политике «многомерного вредительства против Азербайджана».

С данным заявлением выступил президент центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, говоря об ударах российских военных по объектам Госкомпании SOCAR в Украине. По его словам, которые приводит РБК-Украина, атаки на объекты SOCAR в Украине являются акциями «мести от бессилия».

«Напрямую Россия выступать не может, потому что не та сила, не то влияние на Южном Кавказе, да и отношения с Турцией портить не хочется, но пакостить по мелочам Кремль умеет», — заявил Гончар. Он считает, что Баку наращивает свое участие на газовом рынке ЕС, а Москва не сможет этому ничего противопоставить.

«Азербайджанский газ увеличивает свое присутствие на европейском рынке, хотя и ограниченно — это страны Южной Европы, Балкан», — отметил эксперт, добавив, что возможность поставок азербайджанского газа расширилась и до Украины.

Политолог указал на то, что в результате расширения рынков сбыта энергоносителей SOCAR, в частности в Украину, в Кремле приняли решение нанести удар по объектам SOCAR. «Это, конечно, не тот удар, который будет иметь фатальные последствия, но это было символическое послание: «Может быть и по-другому», — считает он.

При этом Гончар заявил, что на сегодняшний день Азербайджан находится и ощущает себя в сильной позиции, поскольку интерес к энергоносителям страны только растет, в том числе и у американских компаний. «Сегодня они чувствуют себя в сильной позиции. Американская компания Exxon Mobil проявляет интерес к азербайджанскому, еще не разработанному, газовому месторождению «Карабах» в Каспийском море. Поэтому, я думаю Азербайджан будет держать удар», — резюмировал эксперт.