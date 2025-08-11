Договоренность, достигнутая 8 августа на встрече с участием лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне, стала историческим шагом на пути к долгосрочному миру на Южном Кавказе.

Об этом заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе брифинга по итогам заседания правительства в Анкаре.

Он отметил, что с освобождением земель Азербайджана от многолетней армянской оккупации открылся новый этап развития региона.

Турецкий президент также приветствовал снятие ограничений с Азербайджана. «Удовлетворение турецкой стороны я довел до своего брата – президента Азербайджана Ильхама Алиева. Подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном», — отметил глава государства, добавив, что обсудил эту тему и в ходе сегодняшнего разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам политика, с формированием атмосферы мира в регионе будет восстановлено автомобильное и железнодорожное сообщение, откроются пограничные КПП, будут устранены преграды на пути свободной торговли, что отвечает интересам всех региональных государств.

Президент заверил, что Анкара продолжит борьбу за мир и стабильность в регионе.