По состоянию на 1 июня 2025 года численность населения Азербайджана достигла 10 239 094 человек, увеличившись с начала года на 14 205 человек, или 0,14%, сообщает Государственный комитет статистики. Распределение населения по территории остаётся неравномерным. Сегодня 54,4% проживают в городах, а 45,6% — в сельской местности. Наблюдается незначительное преобладание женщин — 50,2% женщин против 49,8% мужчин.

В первые пять месяцев 2025 года в Азербайджане зарегистрировано 38 836 новорождённых, что на 2 772 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент рождаемости снизился с 9,8‰ до 9,2‰. Среди новорожденных по-прежнему преобладают мальчики (53,2%). Также зафиксировано 1 264 случая рождения двойни и 57 случаев тройни.

А вот смертность упала. Число смертей составило 25 148, что чуть ниже показателей предыдущего года, а коэффициент смертности снизился с 6,0‰ до 5,9‰.

Между тем в стране увеличилось количество зарегистрированных браков — на 2 335, достигнув 19 783. При этом количество разводов снизилось — зарегистрировано 8 678 разводов, что на 117 меньше, чем в январе–мае 2024 года.