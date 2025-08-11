12 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером в отдельных частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер, который вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 21-24, днем — 29-34° тепла.

Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 40-45%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных частях — ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем — 30-35° тепла, в горах ночью — 12-17, днем — 20-25° тепла.