8 августа в Прокуратуру Низаминского района столицы поступило сообщение об убийстве в квартире 33-летнего жителя Баку Искендера Алиева, сообщила Генеральная прокуратура.

Следствие уже выявило и привлекло к ответственности подозреваемых в убийстве. Так, следствие установило, что в ночь на 4 августа, около 4 часов утра, Фазиль Фейзуллаев и Ульви Абасов, действуя по предварительному сговору и из корыстных побуждений, убили соседа по съемной квартире.

По имеющимся данным, Фейзуллаев, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил тело жертвы, упаковал части в целлофановые пакеты и вывез их в Агсуинский район, где разбросал в разных местах.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (убийство группой лиц), 120.2.5 (убийство из корыстных побуждений), 120.2.9 (убийство заведомо беспомощного лица) и 245 (надругательство над телом) Уголовного кодекса Азербайджана.

Суд избрал в отношении Фейзуллаева и Абасова меру пресечения в виде ареста. Следствие по делу продолжается.