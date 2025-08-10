Позиция Украины и Запада по условиям прекращения огня состоит в том, что оно необходимо, но линия фронта не может быть границей. Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он отметил, что следует уважать суверенитет Украины, так как длительный мир возможен лишь при ее участии в мирных переговорах.

Ермак пояснил, что имел ряд важных встреч с европейскими советниками по безопасности, министром иностранных дел Великобритании и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

«Позиции звучали четко: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня — необходимо. Линия фронта — не граница», — написал руководитель Офиса президента.

По его словам, партнеры поддерживают Украину не только словами. «Помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится», — отметил Ермак.

Он также отдельно поблагодарил Джей Ди Венса за «участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира».