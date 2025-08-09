Администрация США сумела достичь значительного прогресса на переговорах по урегулированию украинского кризиса с представителями Киева и союзниками по НАТО в Великобритании.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

«Американский чиновник сообщил мне, что сегодняшние многочасовые встречи в преддверии встречи президента [США Дональда] Трампа и президента [России Владимира] Путина на Аляске позволили добиться значительного прогресса в достижении цели президента Трампа положить конец войне на Украине», — написал он в X.