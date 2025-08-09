Российские войска при помощи комплекса «Искандер» нанесли удар по скоплению личного состава и техники ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по месту скопления личного состава и техники ВСУ в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области. По данным разведки, в результате нанесения удара ракетой с фугасной боевой частью по цели уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой и вооружением и личный состав ВСУ, осуществлявший погрузочно-разгрузочные работы. Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих», — сообщили там.