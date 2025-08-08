В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в США министр экономики Микаил Джаббаров встретился с директором Управления по научно-технической политике Белого дома Майклом Крациосом.

Как сообщили в Министерстве экономики , на встрече было подчеркнуто, что рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению Президента США Дональда Трампа создал благоприятную основу для обсуждения повестки двусторонних отношений и развития партнёрства на стратегическом уровне. Была отмечена важность реализуемых между нашими странами проектов в рамках взаимных интересов для развития региона, а также рассмотрены возможности реализации имеющегося потенциала расширения экономического сотрудничества посредством совместных инициатив.

В ходе обсуждений были отмечены стратегическое географическое положение Азербайджана, успешные результаты реформ, проводимых по диверсификации экономики, развитие ненефтегазового сектора, а также благоприятная деловая и инвестиционная среда. Было подчёркнуто, что на фоне глобальных вызовов цифровая трансформация экономики и стимулирование наукоёмких секторов являются одними из основных приоритетов стратегии развития Азербайджана.

На встрече была подчеркнута основополагающая роль технологических инноваций, научных инноваций и искусственного интеллекта в экономической трансформации. Была отмечена работа, проделанная по превращению Азербайджана в стратегический центр знаний и инноваций в регионе, а также возможности реализации потенциала сотрудничества между нашими странами в этом направлении.