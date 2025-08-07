Телеканал CNN озвучил 5 сценариев завершения войны в Украине после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа: позитивный из них – только один.

1. Прекращение огня: телеканал считает этот сценарий маловероятным. Путин не остановится, пока наступает. До октября Россия может взять под контроль Покровск, Константиновку, Купянск.

2. Переговоры с пролонгацией: дадут возможность взять под контроль указанные выше города и паузу на подготовку для нового наступления РФ в 2026 году или дипломатического закрепления достигнутых успехов. Возможна попытка привести пророссийского кандидата к власти в Украине.

3. Украина «каким-то образом переживает предстоящие два года»: ЕС продолжит поддерживать ее, армия РФ добьется лишь минимальных результатов, и это подтолкнет Путина к переговорам.

4. Катастрофа для Украины и НАТО: США прекращают помощь, ЕС с нею не справляется, армия РФ выходит на оперативный простор в Днепропетровской и Запорожской областях и устраивает разгром ВСУ. Зеленский пытается усилить мобилизацию, но это оборачивается внутриполитической катастрофой.

5. Катастрофа для Путина: война истощает ресурсы, санкции работают, поддержка Китая ослабевает, элиты недовольны, и все это может привести к тому, что Москва уйдет из Украины сама, как ранее из Афганистана.

При этом телеканал считает, что «ни один из вариантов не является хорошим для Украины», кроме последнего. Также CNN считает, что ни один из сценариев не может реализоваться только волей Путина и Трампа без прямого вовлечения Украины в сделку.