Президент США Дональд Трамп призвал все страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям, предполагающим нормализацию отношений с Израилем.

«Теперь, когда ядерный арсенал, «создаваемый» Ираном, полностью уничтожен, для меня крайне важно, чтобы все страны Ближнего Востока присоединились к Авраамовым соглашениям. Это обеспечит мир на Ближнем Востоке», — написал он в Truth Social.

Трамп считает Авраамовы соглашения одним из главных достижений своего первого президентского срока. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, ОАЭ и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в мае утверждал, что Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия могут вскоре присоединиться к Авраамовым соглашениям. Ранее Трамп допускал, что Саудовская Аравия может подписать эти соглашения к концу 2025 года.