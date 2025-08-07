8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный ветер, который ближе к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 24-28, днем — 34-38 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы — 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах местами не исключаются кратковременные осадки, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем — 35-40, местами до 41 градуса тепла, в горах ночью 16-21, днем — 28-33 градуса тепла.