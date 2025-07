В рамках III Глобального медиафорума в Шуше прошли переговоры помощника президента Азербайджана – руководителя отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмета Гаджиева с гендиректором Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8), послом Мустафой Озджаном.

Об этом говорится в сообщении организации в соцсети X.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества.

Кроме того, посол Озджан провел встречу с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджана Ахмедом Исмайыловым для обсуждения потенциальных возможностей сотрудничества в сфере медиа и коммуникаций.

On the sidelines of the 3rd Shusha Global Media Forum, Ambassador Mustafa Özcan, Director of D-8 Organization, met with Mr. @HikmetHajiyev, Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan, Head of Foreign Policy Affairs Department, on 20 July 2025.

The meeting focused… pic.twitter.com/PU7J9F42KL

— Developing-8 (D-8) (@D8org) July 20, 2025