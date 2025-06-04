Власти Чечни заявили, что задержание Арега Щепихина, оскорблявшего мусульман и в частности чеченцев, проходило не жёстко, однако он сопротивлялся и пытался сбежать. По словам министра по национальной политике и внешним связям Ахмеда Дудаева:

«Сотни тысяч мусульман и не только мусульман, но и всех верующих нашей страны, услышав его недопустимые, оскорбительные высказывания в адрес религии, Бога, национальностей, буквально кипели от желания поскорее призвать его к ответу. По сути, ему спасли жизнь».

Дудаев также резко высказался в адрес россиян, поддержавших блогера армянского происхождения Арега Щепихина, оскорбившего мусульман. Он обвинил их в разжигании межнациональной розни и назвал «либерасней».

«Как всегда, всякая либерасня снова показывает, на чьей она стороне — на стороне тех, кто оскорбляет религию, Бога, разжигает рознь? Или на стороне тех, кто защищает веру и межнациональный мир?», — заявил он.

Что говорит сам Щепихин

Щепихин рассказал о своём задержании:

«Вчера, где-то с 8 до 9 вечера, меня с Ярославского вокзала похитили чеченцы. Они не имеют права действовать на территории Москвы и области — даже если это чеченское ФСБ. Машина была с левыми номерами, с мигалками — всё внаглую.

До этого у меня начался конфликт, я позвонил в полицию и попросил срочно подойти. На вокзале должен быть опорный пункт, хотя бы один сотрудник, но никого не было. Полиция не успела — они приехали раньше.

Меня, грубо говоря, похитили и вывезли за город. Сильно не пытали — больше допрашивали. Но мне не нравилось, что они хотели узнать адреса жены, родителей.

Их интересовало, держу ли я связи с Украиной, связан ли с оппозицией. В соцсетях они терроризировали меня почти год. Я всё терпел, и уже начали говорить: «ты терпила». Мне стало неприятно. Ну, я и послал чеченцев, и мусульман. Вот они и среагировали».

Также Щепихин заявил, что в процессе разговора ему ломали уши рукояткой пистолета.