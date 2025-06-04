У Ярославского вокзала в Москве похитили армянина и увезли в багажнике в неизвестном направлении.

Причиной похищения, предварительно, стали его видеозаписи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман, сообщают росСМИ.

Мужчину зовут Арег Самвелович Щ., ему 40 лет, и он почему-то постоянно записывал подобные видео с оскорблениями. Последняя запись была выложена вчера.

Внимание! Ненормативная лексика.



Еще одно видео вывезенного в Москве в неизвестном направлении представителя «древней культуры» Арега Самвеловича.

Внимание! Ненормативная лексика.

