У Ярославского вокзала в Москве похитили армянина и увезли в багажнике в неизвестном направлении.
Причиной похищения, предварительно, стали его видеозаписи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман, сообщают росСМИ.
Мужчину зовут Арег Самвелович Щ., ему 40 лет, и он почему-то постоянно записывал подобные видео с оскорблениями. Последняя запись была выложена вчера.
Внимание! Ненормативная лексика.
Еще одно видео вывезенного в Москве в неизвестном направлении представителя «древней культуры» Арега Самвеловича.
Внимание! Ненормативная лексика.