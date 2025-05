Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Информация приводится в сообщении представительства Азербайджана НАТО.

Особое внимание уделено роли Азербайджана в миротворческих операциях и обеспечении энергетической безопасности союзных и партнерских стран.

Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan — Head of the Department of Foreign Policy Affairs of the Presidential Administration of the Republic of Azerbaijan, Mr. Hikmat Hajiyev (@HikmetHajiyev) has made a visit to @NATO HQ.

Within the framework of his visit, Mr.… pic.twitter.com/0aQgQeC5Uz

— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) May 22, 2025