Рост напряжённости между Индией и Пакистаном продолжает оставаться одной из ключевых тем международной повестки. Накануне с заявлением по этому поводу выступил МИД Азербайджана. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, официальный Баку обеспокоен произошедшим после нападения в Пахалгаме обострением между двумя странами.

«Мы призываем стороны к сдержанности и конструктивному диалогу для устранения существующей напряжённости. В такой нестабильной ситуации важно воздерживаться от односторонних действий. Кроме того, мы надеемся, что будет проведено открытое и прозрачное международное расследование для разрешения текущей ситуации», — говорится в заявлении МИД.

В МИД подчёркивают, что путь к урегулированию конфликта «лежит через содержательный диалог и переговоры на основе норм и принципов международного права, а также соответствующих резолюций ООН». «Признавая общий и взаимный интерес в региональной стабильности, мы надеемся, что стороны будут использовать дипломатические каналы для защиты благополучия своих народов и более широкого региона, во имя мира и сотрудничества», — добавили в ведомстве.

Вроде бы всё взвешенно, логично и дипломатично. Но за пределами этого заявления остаются обстоятельства, которые невозможно игнорировать — прежде всего, тесные братские отношения между Азербайджаном и Пакистаном.

Читайте также: Индия перешла черту

Пакистан — не просто дружественная страна. Это один из самых надёжных и последовательных союзников Баку. Напомним, Исламабад до сих пор не установил дипломатические отношения с Арменией, не открыл там посольство и занял принципиальную позицию в вопросе Карабаха.

В июле 2024 года Пакистан посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом он подчеркнул: «Наша позиция по вопросу Джамму и Кашмира хорошо известна. Мы решительно поддерживаем права народа Джамму и Кашмира и выступаем за выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. Правда на вашей стороне. Справедливость и международное право тоже на вашей стороне».

Общественное мнение в Азербайджане однозначно: во время 44-дневной Отечественной войны флаги Пакистана развевались на улицах, домах, автомобилях. Это был жест благодарности — ответ на принципиальную позицию Исламабада.

И сегодня, когда «военная» страница конфликта в Карабахе перевёрнута, но мирный договор ещё не подписан, Пакистан остаётся верным своей линии и по-прежнему не признал Армению. Тем временем Армения активно укрепляет военное сотрудничество с Индией, закупает у неё вооружение. Этот факт даёт Азербайджану все основания считать Индию недружественным государством.

На этом фоне возникает закономерный вопрос: почему заявление МИД Азербайджана оказалось столь осторожным? Почему, при всей обострённой геополитической чувствительности ситуации, не была выражена более чёткая и принципиальная позиция в поддержку Пакистана?

Вполне естественно, что подобная «взвешенность» вызывает разочарование. Как и в случае с «симметрично-нейтральными» комментариями по поводу армянских провокаций, которые азербайджанская общественность не раз слышала от стран, считающихся дружественными.

Тем более что на момент публикации заявления уже прозвучала официальная поддержка Пакистана со стороны Китая и Турции. И на этом фоне МИД стоило бы выступить с более чётким и однозначным сигналом солидарности — во имя исторической дружбы, дипломатической последовательности и принципов, на которых она строилась.