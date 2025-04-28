Центральный банк Азербайджана рассматривает вопрос внедрения института сукук, как элемента исламского банкинга. Об этом Minval сообщил адвокат по финансовым делам Акрам Гасанов.

Он уже обсуждал данный вопрос с председателем Центрального банка Талехом Кязымовым, который заявил, что структура работает над проектом исламского банкинга.

«Прошло ровно 20 лет, как я ушел с работы в Центральном банке. И тогда еще мы трудились над внедрением исламского банкинга. Тогда еще обещали, что проект вот-вот начнется», — сказал Гасанов.

Собеседник в беседе с представителем Центробанка узнал, что регулятор рассматривает пока внедрение одного института исламского банкинга, а не системы в целом, так как для этого придется менять и подстраивать все национальное законодательство. Гасанов также уточнил, что пока неизвестно, насколько затянется процесс запуска исламского банкинга в Азербайджане.

Сукук — это исламский аналог облигаций, представляющий собой особую форму финансирования, сочетающую принципы шариатского права с современными финансовыми механизмами. За последние десятилетия сукук приобрел широкую популярность, привлекая как мусульманских, так и немусульманских инвесторов по всему миру. Термин «сукук» произошёл от слова «сакк» – арабского корня, который означает «сертификат», «документ», «акт» или «квитанция». В отличие от традиционных облигаций, где инвесторы получают процентные выплаты, сукук обычно базируются на активе и предполагают разделение доходов или прибылей от этого актива.

Сукук придерживается ряда ключевых принципов: запрет на проценты (риба): доход не может формироваться за счёт процентов, вместо этого — участие в прибыли и убытках; запрет на спекуляцию (гарар): сделки должны быть привязаны к реальным активам или услугам; запрет на азарт (майсир): исключаются элементы игорных операций.

Сукук отличается прозрачной структурой, соответствием шариату, разделением рисков между инвесторами и эмитентом, а также возможностью диверсификации за счёт привязки к различным активам и проектам.

Исламские облигации выпускаются на основе реального актива: эмитент определяет актив, шариатский консультант и банк формируют структуру сделки, после чего бумаги размещаются на рынке, а инвесторы получают доход от эксплуатации актива.

Сукук бывает разных типов в зависимости от структуры: иджара — основан на аренде, мудараба и мукурава — на партнёрстве, мурабаха — на торговле, а истана — на финансировании производства или строительства. Каждый тип выбирается в зависимости от целей сделки и характера базового актива.