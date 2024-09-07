Грузия на перепутье: закон, который разделил страну

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В Грузии продолжается ожесточенная борьба вокруг закона «О прозрачности иностранного влияния». Против этого закона выступили 38 оппозиционных депутатов парламента, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Саломе Зурабишвили, подавшие иски в Конституционный суд. Они утверждают, что закон ставит на одну доску союзников и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и СМИ и препятствует интеграции страны в Европейский Союз. По мнению оппозиции и гражданского общества, этот закон нарушает 78-ю статью Конституции Грузии, согласно которой государственные органы обязаны принимать все меры для интеграции страны в ЕС и НАТО.

31 августа Конституционный суд завершил слушания по этому делу, однако на данный момент неизвестно, когда будет вынесено решение. В рамках заседаний важную роль сыграло выступление лингвиста Марины Беридзе, которая дала свое заключение по использованным в законе терминам. Президент Грузии представила доказательства, указывающие на угрозу, которую закон представляет для европейской интеграции страны.

Оппозиция призывает Конституционный суд не затягивать с вынесением решения. Депутат от партии «Лело» Анна Нацвлишвили отметила, что каждый день действия закона тормозит процесс евроинтеграции Грузии. На данный момент прошло уже семь дней с завершения предварительных слушаний по четырем искам, но суд еще не вынес решение по приостановке действия спорных положений до окончания разбирательства.

Одновременно с этим в стране разворачивается политический конфликт вокруг инициативы правящей партии «Грузинская мечта» по дальнейшему укреплению конституционного статуса Грузинской православной церкви. Почетный председатель партии Бидзина Иванишвили в ходе предвыборной кампании в Гурии 31 августа заявил, что православие должно быть закреплено в Конституции Грузии как основа национальной идентичности. Однако данная инициатива встретила серьезное сопротивление как внутри Церкви, так и со стороны оппозиции. Митрополит Алавердский Давид подчеркнул, что объявление православия государственной религией не принесет пользы ни государству, ни Церкви. Оппозиционные политики, такие как Зураб Джапаридзе и Яго Хвичия, также выразили сомнения в отношении этой инициативы, называя ее предвыборным ходом.

Инициативы правящей партии не ограничиваются только вопросом православия. Парламент также рассмотрел пакет законопроектов «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», которые включают запрет на ЛГБТ-пропаганду в стране и 4 сентября во втором чтении принял весь пакет законопроектов – проект конституционного закона «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ в стране.

Комментируя этот вопрос, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что представители оппозиции бойкотировали принятие закона, поскольку не хотят поддерживать и фиксировать свою позицию относительно закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который соответствует интересам государства и общества.

Комментируя этот же вопрос, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: «То, что сейчас делает правительство Грузии – это осознание ими своей национальной идентичности и понимание, что у грузинского народа есть те же ценности православия, национальной культуры, которые будут размываться, стираться и подминаться под себя «правилами», которые Запад всем навязывает, прежде всего в контексте ценностей либеральной демократии или, если угодно, демократического либерализма. Грузин это не устраивает. Как и не устраивает разнузданное навязывание повестки ЛГБТ».

Оппозиция считает, что правительство использует данные инициативы для мобилизации электората перед предстоящими выборами, обвиняя партию в предвыборных манипуляциях. В свою очередь, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе отверг эти обвинения, призвав прекратить спекуляции.

Западные страны также выражают обеспокоенность происходящими событиями в Грузии. Бывший посол США в Грузии Ян Келли на 8-й Тбилисской международной конференции заявил, что принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» стал причиной для ухудшения отношений между Грузией и США, что привело к прекращению программы «Достойный партнер» и приостановке прямой помощи правительству Грузии. По словам Келли, происходящее в стране вызывает серьезные опасения в контексте отдаления Грузии от Запада.

Президент Саломе Зурабишвили, выступая на той же конференции, обвинила правящую партию в преднамеренных действиях, направленных на отторжение Грузии от Европы. Она также заявила, что «Грузинская мечта» перестала быть мечтой и стала «кошмаром для страны», поскольку её действия не способствуют защите интересов Грузии, а лишь углубляют раскол в обществе. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя эти обвинения, подчеркнул, что Саломе Зурабишвили потеряла легитимность как президент, так как, по его мнению, она представляет интересы оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), а не грузинского народа. По его словам, её критику в адрес правящей партии поддерживают лишь её политические союзники.

Тем временем, в ходе предвыборной кампании партия «Сильная Грузия» представила свою программу «Путь Ильи», включающую полное присоединение Грузии к санкциям ЕС против России, введение визовых ограничений для российских граждан, запрет на продажу земли и участие российских компаний в государственных тендерах. По словам представителей партии «Сильная Грузия»: «Эта программа направлена на защиту интересов Грузии и её движение к интеграции в ЕС, что контрастирует с действиями правящей партии».

На фоне всего этого США продолжают пересматривать свою политику в отношении Грузии. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер выразил обеспокоенность по поводу применения закона «О прозрачности иностранного влияния» против гражданских организаций и независимых СМИ, а также предупредил, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении представителей грузинской власти.

Сенатор США Джин Шахин дала интервью изданию National Journal, в котором рассказала о своём визите в Грузию. В интервью она отметила, что одним из пожеланий премьер-министра Ираклия Кобахидзе было, чтобы партнёры Грузии прекратили финансирование гражданского общества, которое может быть критически настроено по отношению к властям.

Однако Ираклий Кобахидзе называет это утверждение «чистой воды ложью», подчеркнув, что на встрече, проведённой в Грузии, он не высказывал подобных просьб. По словам премьер-министра, подобные заявления не имеют под собой никакого основания.

Издание The Washington Post опубликовало статью под заголовком «Последний призыв к демократии в Грузии», в которой выражается обеспокоенность Соединённых Штатов в связи с текущими событиями в стране. В статье отмечается, что почётный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили не раз заявлял, что оппозиция представляет собой «фронт теневого глобального заговора», целью которого является захват власти в Грузии. Это заявление, по мнению автора, напоминает риторику Владимира Путина о западных «цветных революциях». Автор статьи также упоминает закон «о прозрачности иностранного влияния» и утверждает, что подобные нормы часто используются в других странах для стигматизации гражданского общества и ограничения их финансирования. В статье подчёркивается, что Европейский Союз и Соединённые Штаты предупредили Грузию: этот закон может стать серьёзным препятствием для вступления страны в ЕС и НАТО. Автор полагает, что именно по этой причине «Грузинская мечта» и её сторонники, якобы поддерживаемые Россией, поддерживают принятие данного закона.

Эльбрус Мамедов, директор Центра информационной поддержки стратегического партнерства Азербайджан-Грузия-Турция