Хакеры взломали аккаунт Мбаппе и оскорбили Месси

188 Просмотров

Хакеры взломали официальный аккаунт французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в соцсети X (бывший Twitter) и публиковали от имени футболиста оскорбительные сообщения.

»Криштиану Роналду — величайший игрок всех времен. Этот карлик для меня не лучший», — было написано в одном из сообщений, к которому была прикреплена фотография плачущего нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Среди сообщений также был пост с негативной оценкой английского футбольного клуба «Тоттенхэм» и политики Израиля. Позже данные публикации были удалены.