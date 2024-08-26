«Даже на войне есть правила». В ООН осудили сегодняшний удар России по Украине |
Дуров дает показания, он может остаться под стражей до 28 августа (обновлено) |
Азербайджан соболезнует Пакистану |
БИГ отправила в ООН отчет с разоблачением французского колониализма |
Порывы ветра в регионах страны усилятся |
Макрон отверг политическую подоплеку ареста Дурова |
В Астаринском районе задержан афганец, нарушивший госграницу (видео) |
Перед вылетом во Францию Дуров позавтракал с Гусейном Гасановым в Sea Breeze Resort (видео) |
Россия наносит массированный комбинированный удар по Украине |
Главное Общество

Вашингтон предложил Баку помощь в защите интеллектуальных прав (фото)

Вашингтон предложил Баку помощь в защите интеллектуальных прав (фото)

Соединенные Штаты Америки готовы оказать содействие в обеспечении прав интеллектуальной собственности в Азербайджане.

Об этом говорится в публикации посольства США в соцсети Х.

«Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара открыл семинар по защите и соблюдению прав интеллектуальной собственности, организованный совместно Программой развития коммерческого права министерства торговли США и Американской Торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan). В своем выступлении Гевара подчеркнул приверженность США оказанию содействия в усилении защиты и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности в Азербайджане», – отмечается в сообщении дипмиссии.

Теги:
Из этой рубрики
Вашингтон предложил Баку помощь в защите интеллектуальных прав (фото)
Общество

Вашингтон предложил Баку помощь в защите интеллектуальных прав (фото)

2024/08/26, 21:45
Патриарх Кирилл наградил Пашазаде орденом
Общество

Патриарх Кирилл наградил Пашазаде орденом

2024/08/26, 20:23
Внимание! Новый вид кибермошенничества в Азербайджане
Общество

Внимание! Новый вид кибермошенничества в Азербайджане

2024/08/26, 19:55
Генпрокуратура заявила об аресте обвиняемых в контрабанде чиновников
Общество

Генпрокуратура заявила об аресте обвиняемых в контрабанде чиновников

2024/08/26, 19:22
Мехрибан Алиева опубликовала кадры празднества с детьми (видео)
Общество

Мехрибан Алиева опубликовала кадры празднества с детьми (видео)

2024/08/26, 19:02
Фонд Гейдара Алиева побаловал детей шехидов (фото)
Общество

Фонд Гейдара Алиева побаловал детей шехидов (фото)

2024/08/26, 18:55
Порывы ветра в регионах страны усилятся
Общество

Порывы ветра в регионах страны усилятся

2024/08/26, 18:49
При пожаре в Наримановском районе понадобилась эвакуация жильцов
Общество

При пожаре в Наримановском районе понадобилась эвакуация жильцов

2024/08/26, 18:17
Лейла Алиева обнародовала семейные фотографии Мехрибан Алиевой (фото)
Общество

Лейла Алиева обнародовала семейные фотографии Мехрибан Алиевой (фото)

2024/08/26, 18:14