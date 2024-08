Вашингтон предложил Баку помощь в защите интеллектуальных прав (фото)

Соединенные Штаты Америки готовы оказать содействие в обеспечении прав интеллектуальной собственности в Азербайджане.

Об этом говорится в публикации посольства США в соцсети Х.

«Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара открыл семинар по защите и соблюдению прав интеллектуальной собственности, организованный совместно Программой развития коммерческого права министерства торговли США и Американской Торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan). В своем выступлении Гевара подчеркнул приверженность США оказанию содействия в усилении защиты и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности в Азербайджане», – отмечается в сообщении дипмиссии.

Charge d’Affaires Hugo Guevara opened the Intellectual Property Rights Protection and Enforcement workshop organized by the @CommerceGov Commercial Law Development Program and @AmChamAz . In his remarks, CDA Guevara underscored U.S. commitment to helping strengthen the… pic.twitter.com/fCwsa5rYPe

— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) August 26, 2024