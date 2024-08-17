В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300 |
Лесной пожар в Измире перекинулся на жилые дома (видео) |
США развернули на Ближнем Востоке войска и ждут нападения Ирана на Израиль |
Meta заблокировала связанную с Россией сеть, нацеленную на Азербайджан, Грузию и Армению |
Опасный вирус выявили и в Турции |
ВСУ готовились к наступлению в Британии за месяц до Курской операции |
Путин посетит Азербайджан с визитом 18-19 августа |
В Курской области началась путинская операция «Месть» |
Армения дала заднюю после недовольства России |
Главное Мир

Стало известно, каким будет первый шаг России в случае войны с НАТО

Стало известно, каким будет первый шаг России в случае войны с НАТО

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the Eyes of рассказал о первом действии России в случае, если страны НАТО вступят с ней в войну.

«Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены», — заявил эксперт.

Риттер подчеркнул, что Москва осознает эту ахиллесову пяту Запада. По его словам, США и их союзники сильно зависят от многочисленных спутников, и их уничтожение приведет к значительным нарушениям в системе обороны Соединенных Штатов, по которой Пентагон готовит своих военных.

Теги:
Из этой рубрики
Более 10 человек погибли в результате ракетных ударов Израиля в секторе Газа
Мир

Более 10 человек погибли в результате ракетных ударов Израиля в секторе Газа

2024/08/17, 11:33
Власти Турции назвали возможные последствия землетрясения в Стамбуле
Мир

Власти Турции назвали возможные последствия землетрясения в Стамбуле

2024/08/17, 11:22
США запретили Украине использовать британские ракеты по России
Мир

США запретили Украине использовать британские ракеты по России

2024/08/17, 10:55
Штаб Трампа назвал Харрис «товарищем Камалой»
Мир

Штаб Трампа назвал Харрис «товарищем Камалой»

2024/08/17, 10:42
Иран и «Хезболлах» снизили боеготовность ракет на фоне переговоров о перемирии
Мир

Иран и «Хезболлах» снизили боеготовность ракет на фоне переговоров о перемирии

2024/08/17, 10:36
Стало известно, каким будет первый шаг России в случае войны с НАТО
Мир

Стало известно, каким будет первый шаг России в случае войны с НАТО

2024/08/17, 09:46
Британия запустила спутник для усиления своей обороноспособности
Мир

Британия запустила спутник для усиления своей обороноспособности

2024/08/17, 09:30
Белый дом объявил о готовности сделки по прекращению огня в Газе, но ХАМАС не согласен с условиями
Мир

Белый дом объявил о готовности сделки по прекращению огня в Газе, но ХАМАС не согласен с условиями

2024/08/17, 09:22
Британский дипломат Марк Смит ушел в отставку из-за продажи оружия Израилю
Мир

Британский дипломат Марк Смит ушел в отставку из-за продажи оружия Израилю

2024/08/17, 09:06