Стало известно, каким будет первый шаг России в случае войны с НАТО

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the Eyes of рассказал о первом действии России в случае, если страны НАТО вступят с ней в войну.

«Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены», — заявил эксперт.

Риттер подчеркнул, что Москва осознает эту ахиллесову пяту Запада. По его словам, США и их союзники сильно зависят от многочисленных спутников, и их уничтожение приведет к значительным нарушениям в системе обороны Соединенных Штатов, по которой Пентагон готовит своих военных.