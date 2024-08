Украина получила от ЕС почти 108 млрд евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз уже передал Украине почти 108 млрд евро помощи. Об этом фон дер Ляйен сообщила в соцсети X в среду, 7 августа.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС поддерживает Украину с первого дня российской агрессии и вместе с государствами-членами оказал поддержку в размере почти 108 миллиардов евро.

«Украина победит в этой войне на выживание. И ЕС будет с Украиной и ее народом столько, сколько потребуется», – добавила глава Еврокомиссии.

The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia’s war of aggression.

With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.

Ukraine will prevail in this war for survival.

And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2024