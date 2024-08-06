Великобритания: «жестокий бандитизм» или репетиция гражданской войны?

497 Просмотров

В Соединенном Королевстве протестные акции в отношении мигрантов переросли в беспорядки: полиция пытается усмирить «истинных англичан» и «понаехавших мусульман», но пока ей это плохо удается. Прогнозировать, как будут развиваться события в некогда чопорной «благословенной Англии» с ее «викторианскими» устоями – дело неблагодарное. Ясно одно: агрессия нарастает по вине самих британских властей, неспособных (да и желающих ли?) с ней справиться.

Неверно было бы считать, что патологический по своей жестокости инцидент в пригороде Ливерпуля – Саутпорте, – когда 17-летний выходец их эмигрантской семьи (уроженец Уэльса) Аксель Рудакубана, вооруженный ножом, ворвался в детскую танцевальную студию, убил троих детей и ранил около десяти, стал неожиданностью. И на этой почве Великобританию уже неделю и по нарастающей охватывают акции протеста против мигрантов, преимущественно – «исламских», – причем, далеко не мирные: пострадавших среди «коренного населения», мигрантов и полицейских – несколько десятков.

Англичане, причем, всех возрастов, включая детей, буйствуют в Лондоне, Лидсе, Сандерленде, Хартлпуле, Манчестере, Ротереме, Саутпорте, Белфасте, Мерсисайде и других городах Великобритании.

Организацию бунта приписывают исламофобской организации «Лига английской обороны», однако с большой долей вероятности только ее инициативой и энергией беспорядки столь большого масштаба и агрессивности, как то: поджоги отелей, где расквартированы мигранты, кварталов их проживания, полицейских участков; физическая расправа с «пришлыми», оснащенность холодным оружием, зажигательными смесями и т.д., а под весь этот беспредел – мародерство с широким размахом – не ограничивается.

Мигранты, понятно, не сидят, сложа руки, объединяются в группы, они вооружены топорами, другими подручными средствами и даже самурайскими мечами. В общем, на улицах бывшей викторианской Англии идут настоящие бои под орёж «Это Англия!» и «Вон отсюда!»

О том, почему бунт не стал неожиданностью. Ситуация с мигрантами выпукло накалялась с середины июля. Сначала в Лидсе органы опеки пытались отобрать детей у неблагополучных цыганских семей – в одной из них ребенок выпал из окна. На место происшествия прибыли представители органов опеки, произошла масштабная стычка мигрантов с полицией. Последней пришлось ретироваться.

Параллельно место имело столкновение полиции с бангладешцами в восточном районе Лондона, которые протестовали из-за событий, происходящих на их родине. К тому же мигранты из Ближнего Востока напали на сотрудника полиции в аэропорту Манчестера. И тогда лидер британских ультра-правых, анти-исламский активист и основатель «Лиги английской обороны» Томми Робинсон (он же – Кристофер Яксли-Леннон), несколько раз осужденный за насилие, финансовые и иммиграционные мошенничества, хранение наркотиков и нарушение общественного порядка, собрал многотысячный митинг на Трафальгарской площади с призывом к «объединению патриотов страны» для «возвращения» им Англии.

А в стране этой, по оценке британского премьера Кира Стармера, место имеет не протест, а «организованный жестокий ультраправый бандитизм». Он, по его словам, «гарантирует», что участники массовых беспорядков и те, кто подогревают их в интернете, «пожалеют об этом». Но путей выхода из сложившегося положения он не обозначил.

А по сообщению The Times, глава МВД королевства Иветт Купер заявила, что полиции предоставили право принимать «максимально жесткие меры». Кроме того, властями Великобритании принято решение о выделении 24 млн фунтов для защиты мечетей. Соответствующая информация размещена на сайте МВД страны с пояснением, что мечети и религиозные школы, находящиеся под большой угрозой нападений, смогут получить дополнительную охрану.

Распространилась также информация, что военные силы по всей Англии вернули офицеров из отпусков, дабы задействовать дополнительно 130 подразделений полицейской поддержки – это около 2 000 офицеров. Но, как считают некоторые британские эксперты, учитывая масштабы страны, ресурс правоохранителей явно маловат: бывший первый министр Шотландии Хумза Юсуф призвал привлечь армию, чтобы остановить «бандитов» (на сегодня задержано около 400 человек). «Я думаю, – сказал он, – что полиция не контролирует ситуацию. … Армия может помочь взять ее под свой контроль, поскольку полиция контролировать ситуацию не может».

А американский миллиардер Илон Маск предрек в соцсети X гражданскую войну в Великобритании, назвав ее «неизбежной». Сомнительно, что его прогнозы сбудутся, однако то, что в Туманном Альбионе нынче полная анархия – это факт. И было бы удивительно, если бы в стране, с подачи британских СМИ и тех, кто за ними стоят, в беспорядках не усмотрели «российский след». Посольство РФ в Лондоне категорически не приняло это обвинение, но – что с того? Надо же на кого спихнуть ответственность за происходящее в Соединенном Королевстве.

Между тем ответственность за бунт в стране и оголтелую исламофобию правильнее было бы возложить на Лондон и Запад в целом, поскольку проблема в его (их) бездарной и, более того, опасной миграционной политике, особо отличающей также Францию и Германию.

Мигранты (а их численность зашкаливает) редко когда бывают ассимилированы в странах Запада, поскольку власти попросту не обеспечивают соответствующий процесс. Как правило, это «люди на обочине», с низким образовательным цензом, часто – отчаявшиеся, безработные, соответственно, не чуждые преступности.

Проблема также и в том, что в мире, во многом и за счет возрастания миграции, растет исламофобия. «Свои» и «чужие» четко разделены, несмотря на все трескучие разговоры о толерантности, включая религиозную (ЛГБТ-сообществу живется приятнее). Поэтому инциденты, аналогичные тем, что происходят нынче в Англии, будут повторяться и в самой этой стране, и в других западных государствах. Но в Туманном Альбионе они будут более жесткими, впрочем, как и во Франции, где и «свои», то есть «белая кость», грешат радикализмом разного толка.

И ситуация будет обостряться по мере понижения уровня жизни в той же Англии (или в ней – особенно), поскольку англичане фанатичны – как видим, это относится не только к футбольным болельщикам.

Еще один существенный момент: происходящее в Великобритании во многом замешено на недоверии граждан к государству, а с этого часто начинаются гражданские войны (если, конечно, они не навязаны извне). Англичане обвиняют власти в укрывательстве преступности в среде мигрантов, т.к. те избегают обвинений в «расизме» и еще большего хаоса в стране. Но и сами англичане не чужды преступности, так что стенка может пойти на стенку. И тогда – полнейшая анархия в монархии. А когда нет доверия к государству, люди попросту звереют: любые, «белой» кости или с «оттенками», молодые и старые, – разные.

Ну, а собственно англичане… Опыт сталкивания людей по религиозному признаку и цвету кожи – так легче властвовать – у них громадный, и особенно они поднаторели на этом в колониальные времена во всех частях света. А самой богатой колонией Англии была Индия. И ужасающее обращение англичан с местными жителями давно и хорошо известно.

«Я гарантирую!», – провозгласил английский премьер в контексте наказания участников беспорядков. Ой ли? Максимум, что сделают британские власти – проведут, как обещали, экстренное совещание, на котором «обсудят вспыхнувшие в стране беспорядки» и меры реагирования, найдут «стрелочника»-(ов), чем наживут себе еще большие неприятности. Нет, не себе лично (эгоцентризм англичанина – прежде всего), а всей стране. Потому как системного подхода к решению проблемы – не видно.

Может, и прав Илон Маск?

Ирина Джорбенадзе