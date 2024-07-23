Народ Ирана против режима: как Масуд Пезешкиан преодолел консервативный фронт

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В связи с авиакатастрофой, произошедшей 19 мая 2024 года, которая привела к смерти президента Ирана Ибрагима Раиси, в Иране состоялись досрочные выборы на пост президента страны. В выборах приняли участие шесть кандидатов, заявки 74 кандидатов, которые изъявили желание участвовать в выборах, были отклонены со стороны «Совета стражей конституции» исламской республики. Одним из числа подавших заявки на участие в выборах на пост президента страны стал бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Однако кандидатура бывшего президента была отклонена «Советом». Впрочем, Ахмадинежад не был допущен также и на президентские выборы в 2021 году. Первый тур президентских выборов состоялся 28 июня, в нем приняли участие все шесть кандидатов. В очередном туре, состоявшемся 5 июля 2024 года приняли участие два кандидата, которые набрали соответствующее число голосов для участия во втором туре. Все пять кандидатов являлись представителями консервативных партий. Лишь один из кандидатов – этнический азербайджанец, Масуд Пезешкиан, являлся политиком-реформистом и выдвинул свою кандидатуру в качестве независимого кандидата.

Следует сказать, что все пять кандидатов выступили единым фронтом против М.Пезешкиана. Два кандидата; Амир-Хоссейн Газизаде и Алиреза Закани сняли свою кандидатуру в пользу Саида Джалили, во втором туре их примеру последовал также Мохаммед Галибаф. Однако это не помешало Масуду Пезешкиану одержать победу в выборах 2024 года. Эти выборы запомнились обновленным антирекордом явки избирателей. До этих выборов рекордно низкая явка была зафиксирована на президентских выборах 2021 года. Несомненно, низкая явка избирателей свидетельствует о неверии населения действующему политическому режиму. Кроме рекордно низкой явки избирателей, на этих выборах произошел ряд некоторых других аспектов, которые следует более подробно разобрать.

Первый аспект – это, как ранее упоминалось, то, что кандидаты-консерваторы во время выборов не смогли одолеть единственного выдвиженца от реформаторов. Общеизвестно, что лагеря реформаторов и консерваторов являются двумя противоборствующими сторонами в политической жизни Ирана. Неспособность кандидатов от консерваторов остановить одного единственного реформатора на текущих выборах является достаточно серьезным сигналом для политического лагеря традиционалистов, куда входят умеренные консерваторы, фундаменталисты и генералитет страны.

Еще одним серьезным аспектом, на который следует обратить внимание это то, как голосовали регионы страны. Как известно, Иран состоит из территориально-административных единиц, именуемых останами. Всего в Иране насчитывается 31 административная единица. Зачастую останы страны подразделяются по этническому признаку. В Иране насчитываются более 30 этносов и народов. Наряду с азербайджанцами, которые по разным оценкам составляют более 30 миллионов, в Иране традиционно проживают туркмены, кашкайцы, курды, арабы, талыши, белуджи и ряд других ираноязычных народностей, такие как луры, мазендеранцы, бахтиярцы и т.д. В Иране проживает также малое количество грузин, черкесов, ассирийцев, армян и евреев. Игнорировать этническую составляющую в Иране при формировании национальной политики практически невозможно.

Итак, Иран будучи многонациональной страной, имеет ряд серьезных национальных и конфессиональных вопросов, с которыми время от времени властям приходиться сталкиваться. Вооруженный конфликт в Белуджистане, деятельность Курдской рабочей партии и социальная напряженность в регионах с национальными меньшинствами остаются одним из основных проблем страны. В подтверждение этому факту можно привести в пример недавние протесты в Иране в связи с трагической гибелью юной девушки Махсы Амини. Протесты разыгрались с наибольшей силой в Систане и Белуджистане, а также в регионах преимущественно с азербайджанским и курдским населением. Конфликты в Белуджистане, курдский, лурский и арабский национализм в регионах подогреваются также и тем, что эти народы в большинстве своем – сунниты, тогда как идеологией на государственном уровне является шиитская версия ислама. К сведению, сунниты, проживающие в Иране, достигают от 7 -10 процентов.

Азербайджанцы широко представлены в госаппарате, политике, духовенстве в бизнесе, науке и в остальных ключевых сферах общества. Несмотря на это, в Иране все еще существует антиазербайджанская риторика. Языковая дискриминация азербайджанского языка продолжается и по сей день, проявление ксенофобских высказываний в адрес азербайджанцев не раз приводило к серьезным манифестациям в азербайджанских регионах и городах.

Приведенные данные по национальному составу и политическое предпочтение этносов, проживающих на территории Ирана, соответствуют той низкой явке, которую продемонстрировали провинции. В провинции Хузестан с арабским населением, провинции Курдистан с курдским населением явка населения составила 30 процентов – этот показатель является самым низким по стране. Далее, в провинциях Керман, Лурестан, Бахтиярия и Чехармехаль, Семнан, Голестан, Фарс, Систан и Белуджистан и Меркези явка также была низкой – от 30 до 39 процентов. Для понимания в этих регионах преобладают национальные меньшинства. Кроме продемонстрированной низкой явки со стороны регионов, в которых преобладают национальные меньшинства, следует обратить внимание на тот факт, что во всех упомянутых административных делениях, в которых преобладают нацменьшинства, а также в азербайджанских провинциях, по итогам голосования лидером стал Масуд Пезешкиан.

В Северном Хорасане и Голестане преимущественно с туркменским, мазендаранским и курдским населением, победа также была за Пезешкианом. В трех провинциях преимущественно с лурскими народностями и кашкайскими и чехармехальскими тюрками лидером в очередной раз оказался Масуд Пезешкиан. Систан и Белуджистан также проголосовали за Масуда Пезешкиана.

В 2021 году в Иране произошли массовые протесты и погромы, продолжавшиеся около двух лет. Протесты были связаны с трагической гибелью юной девушки Махсы Амини, которая была арестована со стороны так называемой «полиции нравов». Арест был осуществлен из-за неправильного ношения головного убора. Протесты прокатились по многим регионам Ирана. При подавлении протестов наибольшее количество убитых приходилось именно на те регионы, которые продемонстрировали низкую явку, в их числе Систан и Белуджистан, Курдистан, Мазендеран, Гилян, Западный Азербайджан и Керманшах.

Будучи национальными регионами на текущих выборах, эти регионы, наряду с низкой явкой, проголосовали также за кандидата-реформатора. Причина в том, что политическая программа Масуда Пезешкиана полностью отвечает протестным запросам населения страны, и в том числе протестным требованиям населения в регионах республики. Предвыборная платформа главным образом состоит из пересмотра правил ношения хиджаба, прав национальных меньшинств, а также свободного доступа к интернету. Именно эти требования выдвигались со стороны протестующих в 2021-2022 годах.

Пезешкиан также на дебатах делал сильный акцент на то, что страна превратилась в изгоя ,и это положение нужно в срочном порядке менять. Также, касаясь экономики страны, Пезешкиан агитировал за сближение с Западом и выработку механизмов, которые способствовали бы отмене экономических санкций, наложенных на Иран на протяжении нескольких десятков лет. Определенные кандидаты в президенты из консерваторского лагеря выдвигали схожие идеи касаемо свободного интернета: смягчение отношений с Западом, послабление правил ношения исламского головного убора. Однако в отличие от кандидатов, принимающих участие в выборах, политический паспорт Пезешкиана выгодно отличал его от остальных кандидатов. Пезешкиан- реформист, при том независимый реформист, это значит, что он не состоит в какой-либо партии реформаторов. Бывший министр здравоохранения, по профессии врач – не клерикал или представитель военного руководства, но тем не менее участник ирако-иранской войны, вдобавок ко всему, этнический азербайджанец. При всем этом, при ознакомлении с биографией этого политика, складывается впечатление, что он – больше врач-кардиохирург, нежели чиновник. Идеальное политическое резюме, полностью располагающее к себе избирателя недовольного проводимой властями политикой.

Следует добавить еще тот факт, что Пезешкиан на протяжении своей политической карьеры неоднократно резко высказывался против проводимой жесткой политической линии, к тому же неоднократно поддерживал разного рода протестные движения в Иране. Существует укоренившее мнение, что в Иране президентская власть ограниченная, и на политику как внутреннюю, так и на внешнюю президент страны существенно влиять не способен. Однако по тому, как проголосовали граждане Ирана, и по явке электората, выявляется сильное недовольство политикой государства.

Индикатором этого являются упомянутые факторы рекордно низкой явки граждан, отмеченной на текущих и на предыдущих выборах, и отданные голоса национальных регионов за реформатора Пезешкиана.

При такой внутриполитической ситуации сдерживание или полный отказ от реформ в стране чреват угрожающими последствиями для существующего строя. Религиозное духовенство и тесно связанные с ним политические силы осведомлены негативным настроем общества и степенью недовольства населения. Отказ от реформ в стране приведет к неминуемым последствиям, аналогичным тем, что произошли в Иране после гибели Махсы Амини. Политическая платформа, озвученная Пезешкианом на предвыборном марафоне, – это формула снижения протестных настроений в обществе. Как бы ни были ограничены полномочия президента Ирана, реформы в стране неизбежны в силу объективных причин и запросов населения на изменение жесткой политической линии как внутри страны, так и за ее пределами.

Зия Рагимов