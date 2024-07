Посол Ализаде рассчитывает на укрепление азербайджано-иранских связей (видео)

«Сегодня мы вернулись в Тегеран, чтобы продолжить службу с возобновлением деятельности нашего посольства по новому адресу». Об этом в Х написал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

«Считаю, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления азербайджано-иранских связей, расширения нашего сотрудничества, основанного на взаимном уважении, дружбе и добрососедстве»,- отметил дипломат.

With the resumption of the activities of our #Embassy @AzEmbIran at a new address returned to #Tehran today to continue our service.

I believe through our joint efforts we will further strengthen #Azerbaijan–#Iran relations based on mutual respect, friendship and good… pic.twitter.com/MDh5lxg9UH

