Байрамов обсудил вопросы партнерства Азербайджан-НАТО с Хавьером Коломиной

В кулуарах саммита НАТО, который стартовал вчера в Вашингтоне, состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в соцсети «Х».

«В ходе встречи были обсуждены аспекты партнерства Азербайджан-НАТО, в том числе энергетическая безопасность, защита критической инфраструктуры, военное образование и подготовка, гуманитарное разминирование», – говорится в сообщении.

МИД отметил, что на повестке дня были также вопросы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, ситуация и вызовы в области региональной и международной безопасности.

On the sidelines of #NATOSummit in Washington D.C., the meeting between @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan and @JavierColominaP, @NATO Secretary General’s Special Representative for the Caucasus and Central Asia was held.

Various aspects… pic.twitter.com/WscYAExSCe

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 10, 2024