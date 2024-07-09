Пекин и Будапешт создают альтернативу швейцарскому саммиту мира?

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Одним из значимых мировых геополитических трендов последнего времени стала миротворческая деятельность на российско-украинском треке, предпринятая премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном с момента становления Будапешта (с 1 июля) председателем Евросовета. Как сообщал Minval, первоначально он совершил визиты в Киев и Москву, после чего направился в Китай.

Весьма симптоматично, что в преддверии поездки в Пекин Орбан назвал Китай «ключевым государством в направлении создания условий для мира в войне России с Украиной». А глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш заявил, что непосредственно спецпредставители Китая и США «должны заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров и, добившись прекращения огня, начать мирные переговоры, которые должны привести к заключению какого-то мирного соглашения, которое положит конец войне и гибели людей».

В столице КНР Орбан подтвердил, что окончание российско-украинского противостояния, помимо Москвы и Киева, зависит от решения Вашингтона, Брюсселя и Пекина: «Именно поэтому после моих встреч с воюющими сторонами мы приехали в Китай». Орбан также не преминул подчеркнуть, что в последние месяцы Венгрия подвергается «политическому, юридическому и финансовому шантажу, чтобы заставить ее присоединиться к странам, поддерживающим войну». Но государство не будет поддаваться на беспрецедентное давление, намереваясь «продолжить свои миротворческие усилия».

В свою очередь, по итогам встречи с венгерским премьером, Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество способствовать возобновлению диалога между Москвой и Киевом. Как он выразился, прекращение огня и последующие мирные переговоры «будут отвечать интересам всех затронутых сторон», но для осуществления этой идеи необходимо наличие «позитивной энергии вместо отрицательной». Вслед за этим Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул, что Китай «по-своему» активно добивается мира, содействуя переговорам, «поощряя и поддерживая все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса».

Тем самым, однозначно проявляется, что Пекин и Будапешт открыто позиционировали себя как площадку, готовую стать альтернативой швейцарскому мирному саммиту. При этом китайские официальные лица по-восточному тонко демонстрируют деятельность НАТО как камень преткновения в реализации пекино-будапештской линии на мир между Украиной и Россией. В подтверждение этого можно привести слова официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, который, пусть и в преломлении к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), обрисовал Альянс как «реальную угрозу стабильности», повсеместно провоцирующую хаос. Вслед за этим он определил НАТО как «продукт холодной войны, который с одной стороны заявляет о себе как о региональной оборонительной организации, но с другой стороны постоянно расширяет сферу своего влияния».

Что интересно, практически в эти же дни мирную повестку на российско-украинском направлении обсудили и министры иностранных дел Китая и Беларуси.

На фоне этого Виктор Орбан в своем, как подчеркивается, «непубличном письме» на имя первых лиц ЕС (отправленном в дни его участия на неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше), предупредил об ожидающихся «на украинских фронтах в ближайшие два месяца, возможно, более драматичных потерях и военных событиях на передовой, чем когда-либо прежде». При этом премьер Венгрии подчеркнул, что в ходе поездок в Украину и Россию он «не выступал от имени всего ЕС, а лишь хотел узнать позиции воюющих сторон».

С другой стороны, президент США Джозеф Байден заявил, что на открывающемся в Вашингтоне саммите НАТО «вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины – в целях защиты городов страны и гражданского населения от ударов России».

Что касается позиции официального Киева, на вопрос, «может ли Виктор Орбан быть посредником на переговорах с РФ?», президент Украины Владимир Зеленский ответил, что «в такой роли могут выступать исключительно серьезные сильные союзы – США, Китай, Евросоюз (не какая-то одна страна ЕС, а весь Евросоюз)». Венгрию в число таких государств глава Украины не включил.

Говоря иными словами, европейские страны не горят желанием видеть Венгрию в числе стран, а тем более в связке с Китаем, среди сил, могущих вести реальную линию на достижение мира между Киевом и Москвой. Однако, вряд ли это остановит Будапешт от позиционирования себя как страны, готовой приложить реальные усилия для успеха в этой деятельности.

Теймур Атаев