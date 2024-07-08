Нини Карселадзе: Построение культурного моста имеет огромное значение для Азербайджана и Грузии (видео)

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Её можно охарактеризовать по-разному: бизнес-вумен, коуч-тренер, мастер психоанализа, культуролог – и все эти термины будут кстати, так как мир гостьи нашего сегодняшнего интервью весьма многогранен. Но самая главная миссия этой хрупкой и удивительно красивой женщины – строительство моста между Азербайджаном и Грузией, но не железобетонного, а культурного, ведущего к сердцам миллионов наших соотечественников в самых разных странах мира.

Мы встретились Нини Карселадзе в уютном ресторане Sharg, выдержанном в изысканном тематическом восточном стиле, и за чаем наша беседа постепенно становилась все более оживлённой. Нини Карселадзе любит всё, что может связать Грузию и Азербайджан – традиции, кулинарию, культуру, во всех многогранных проявлениях. Она считает, что национальный этнический колорит прекрасно подчёркивает индивидуальность женщины. Яркие тона или пастельные – не важно, главное, чтобы все это сочеталось с оттенками души и настроением.

– Однажды мы с историком Фуадом Ахундовым гуляли по Ичери-Шехер, на мне было традиционный азербайджанский наряд. Фуад рассказывал о любви Али и Нино, про жизнь и быт старого Баку… Это такая мощная энергетика – стены Ичери-Шехер. Древность, красота, история. Мост между миром нынешним и миром прошлым… Очень хорошие впечатления, светлые.

– Скажите, Нини, получается строить мост? Наверняка очень много сложностей приходится преодолевать.

– Конечно, получается. Да, сложности бывают на пути у каждого человек, не без этого, но все они преодолимы благодаря силе воли человека, в данном случае благодаря моей силе воли и непоколебимой уверенности в пользе, которую этот проект может принести двум нашим дружественным странам. Отмечу, что проект уже получил широкую известность не только среди граждан Азербайджана и Грузии, но и среди людей, проживающих в самых разных частях света, все они высказывают поддержку, и это очень ценно, так как сила – в единстве.

– Хотелось бы узнать поподробнее об этом проекте, объединяющим два наших народа.

– «Наш Кавказ» – культурно-образовательный проект, целью которого является пропаганда культуры, истории, обычаев и традиций южной части Кавказа – Грузии и Азербайджана, наших достопримечательностей. Одним словом, все то, чем мы славимся. Построение культурного моста имеет огромное значение, так как и Грузии, и Азербайджану есть что показать и есть чем гордиться. У нас есть то, чему учатся люди, проживающие в самых разных странах. В проекте я затрагиваю разные направления культурного обмена, потому что именно культура несёт свет в сердца людей. Мы отсняли и планируем выпустить серию передач, гостями которых являются и будут представители интеллигенции, мира искусства и культуры наших стран, корифеи, историки.

– Но раз такой масштабный культурный диалог, да ещё и демонстрация достопримечательностей Азербайджана и Грузии, то, получается, что в вашем проекте заинтересовано и минкультуры, и госагентство по туризму Азербайджана?

– Проект пока только набирает популярность в наших странах, он ещё очень молод, в гостях у меня тем не менее побывали такие люди, как народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, скульптор-монументалист Омар Эльдаров, историк Фуад Ахундов, народный артист, ректор Национальной консерватории Азербайджана, композитор Сиявуш Керими. И это только начало, в проекте будут участвовать самые настоящие звезды культуры и искусства наших стран. Проект набирает популярность и, конечно же, упомянутые вами госстуктуры будут обязательно вовлечены в него и, надеемся, окажут поддержку в строительстве этого моста – как с грузинской, так и с азербайджанской сторон.

– Расскажите о гостях вашего проекта, представляющих Грузию.

– Скоро моей гостьей станет Нани Брегвадзе, которая приезжала с Экой на выставку в честь Ладо Гудиашвили, организованную в прошлом году Центром Гейдара Алиева, и мы согласовали с ней интервью, и договорились, что оно будет семейным: Нани, Эка и их внучка Натали – три поколения этой замечательной семьи. Также в гостях у меня будет национальный балет Сухишвили, первая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили, кстати, большая любительница творчества Чингиза Абдуллаева, они лично знакомы. Ну, и многие другие деятели культуры будут обязательно приглашены. К сожалению, Вахтанг Кикабидзе скончался и не успел дать мне интервью, на которое согласился.

– Насколько я знаю, проект «Наш Кавказ» был презентован в рамках Международного Бакинского Фестиваля Piano, а на этом мероприятии, как правило, бывает самая изысканная публика.

– Я хотела бы поподробнее рассказать о презентации проекта «Наш Кавказ» в рамках Baku Piano Festival, прошедшего не так давно в Landmark Baku. По нашему приглашению в Азербайджан приехала грузинская пианистка и арфистка Ия Майсурадзе. Было очень много гостей, уважаемых и известных гостей: советник посола Грузии в Азербайджане Давид Чикваидзе, писатель Чингиз Абдуллаев, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова – Анна Ибрагимбекова, основатель и директор Baku Piano Festival, лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шахин Новрасли, вице-президент НОК, чемпион мира по вольной борьбе Хазар Исаев, лауреат международных конкурсов, скрипачка Лала Мухтарова, поэтесса Ульвия Ахундова, доктор философии по искусствоведению Нармина Агаси, представители культуры и общественности, дипломатических миссий, депутаты и общественные деятели. Также гостями презентацию стали представители благотворительного общества Magen David Azerbaijan, особая моя благодарность Давиду Сильвестрову за оказанную поддержку. Отмечу, что Piano Festival в Баку проходит уже третий год подряд и я очень благодарна за представленную для презентации проекта «Наш Кавказ» возможность.

– «В меня вместятся оба мира» – это наверняка про вас. Скажите, Нини, насколько комфортно вам живется и работается между двумя разными менталитетами? Как вы уживаетесь между двумя мирами?

– Скажу так: мне комфортно и в Баку, и Тбилиси, я не вижу особой разницы между нашими людьми. Я осознанно выбрала для себя Азербайджан, где живу уже 11 лет. Но и часто бываю на родине – в Тбилиси, у меня там семья, родня. А если и существуют какие-то ментальные контрасты, то они, скорее, помогают преобразовывать гармонию. И ментальная, и религиозная разницы между нашими странами прекрасно дополняют друг друга. Главное – человечность, присущая нашим народам: гостеприимство, сердобольность. Наши народы объединяют лучшие качества человеческого хараткера. Я разницу между менталитетами не чувствую: и в Баку, и в Тбилиси – я как рыба в воде. И потому, когда меня спрашивают: «А все же, где лучше?», я не могу ответить на этот вопрос, потому что мне одинаково хорошо и в Грузии, и в Азербайджане. Именно это комфортное состояние и подбросило мне идею создать культурный мост между нашими странами.

– Давайте перейдём к обсуждению ещё одного из ваших направлений – коучингу. Это популярно сегодня в мире, и мне интересно знать, насколько глубоко эта тенденция захватила наше общество?

– Когда я в 2010 году приехала в Баку, я начала работать с EBRD (Европейским банком реконструкции и развития). Был очень хороший проект по развитию финансовой грамотности для населения Азербайджана, особенно для людей, получающих денежные переводы из-за границы (в те годы был очень актуален миграционный вопрос). Я в рамках этого проекта была подключена к работе со станами СНГ. В Азербайджане я достаточно долгое время работала с банковским сектором, проводила разные тренинги, семинары для развития сотрудников в разных направлениях (в основном, это были продажи, обслуживание клиентов, раскрытие коммуникационных навыков и так далее). Моей первой профессией был не коучинг, а бизнес-тренер, я всю жизнь преподаю. Моя жизненная миссия – помочь людям через знания. И потому всё, что я делаю, проходит через образование и личностное развитие. Я работала в Баку с ведущими банками, и сейчас тоже есть контракты. Коучем я стала в 2017 году. когда изучила тонкости этой профессии. Я окончила Международный Эриксоновский университет. Прошла несколько этапов обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура), и с 2017 года я применяю коучинг в своей жизни. Скажу больше: благодаря коучингу я многое в своей жизни изменила, так как эта профессия требует постоянного личностного роста. Если ценность и развитие не пересекаются в человеке, он не освоит эту профессию. Это профессия для взрослых. К примеру, в США коучерами становятся очень взрослые люди, ближе к 50-ти годам, не раньше. Сегодня все ринулись в эту профессию – и взрослые, и не очень. Но, повторюсь: не каждому по плечу данная профессия. Здесь очень важна внутренняя зрелость, так как коучинг можно применить и в своей жизни, или начать работать с клиентами. А это очень серьёзный шаг. В прошлом году мы открыли в Баку официальное представительство коучинга (международная федерация IСF), я являюсь членом этой федерации и директором организации развития тренингов в этом направлении, благодарю азербайджанского чаптера за то, что мне доверена эта серьёзная позиция. Что касается продвижения коучинговой культуры в Азербайджане, то она нарастает. С годами популярность коучинга растёт, и мы стараемся правильно продвигать бизнес-сектор, проводим также индивидуальные занятия. Одно скажу: растёт его популярность вАзербайджане, и меня это несказанно радует, так как только изменив себя, человек в силах изменить мир.

Беседовала Яна Мадатова, фото и видео блогера Фаига Исмаила