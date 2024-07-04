Политическое обострение во Франции

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Франция при Макроне вошла в историю как страна, утерявшая остатки былого авторитета. Макроновская Франция – это полнейший отход от демократических традиций, справедливости и рационального мышления. А сегодня на наших глазах Франция еще и формирует новый тренд на внутриполитическом поле.

Как известно, лидер «Национального объединения» (RN), ведомого Марин Ле Пен, Жордан Барделла заблаговременно озвучил позицию партии о готовности возглавить правительство исключительно в случае, если она завоюет заветные 289 мандатов (абсолютное большинство) из 577 парламентских мест, чтобы не делить кабинет с политическими противниками. Однако сутки назад Ле Пен назвала приемлемой и цифру 270, так как правые могут рассмотреть вариант привлечения к совместной парламентской деятельности независимых депутатов либо правоцентристов («Республиканцы»).

И вот здесь начинается самое интересное. 2 июля достоянием общественности стал итоговый список кандидатов на второй тур выборов в Национальное собрание Франции, благодаря чему проявился отказ немалого числа кандидатов от альянса левых сил («Новый народный фронт» во главе с основателем «Неподчинившейся Франции» Жан-Люком Меланшоном) и управляемого Макроном центристского блока «Вместе за Республику» от дальнейшей борьбы за парламентские кресла.

Речь идет о тех лицах, которые стали третьими в своих избирательных округах и в целом не имеют шансов на успех (в 311 избирательных округах во второй тур прошли по три или четыре кандидата). Посему руководители их партий приняли решение снять «третьеместных» кандидатов (вне зависимости от того, это левые или центристы), чтобы не распылять голоса избирателей, а, наоборот, объединить их в пользу своих исторических идеологических противников против «Национального объединения».

То есть сторонники левых будут голосовать за центристов и наоборот; предварительная договоренность о чем достигнута по более чем 210 округам. Согласно оценке происходящего со стороны администрации Елисейского дворца, хотя непосредственно французский гражданин будет решать, «услышать собственную совесть или рекомендации», в математическом плане риск достижения RN искомого результата уверенно снижается.

Таковы на сегодня гримасы французской политической жизни, когда партии – ненавистники друг друга – объединяются не во имя идеи, а исключительно против тех, кто готов реализовывать свою предвыборную программу. Что Барделла окрестил «позорным союзом» партий, ненавидящих друг друга.

Параллельно Ле Пен высказала недовольство последними действиями Макрона на внутренней площадке, а именно в направлении предпринятия шагов по линии «административного государственного переворота». По ее словам, он наметил осуществление скорых назначений в силовых структурах страны в целях противодействия успеху правых. Ле Пен дала понять, что новых назначенцев Макрон подбирает из числа тех, кто в случае победы «Национального объединения» будет «мешать правительству осуществлять политику в интересах французского народа».

Возможно, читателю будет интересно узнать, что среди кандидатов во французский парламент – экс-премьер Франции Элизабет Борн и министр внутренних дел Жеральд Дарманен, уже официально заявивший, что при поражении «Ренессанса» правительство Макрона «лишается какой-либо легитимности», в связи с чем он «ни при каких обстоятельствах не останется министром даже на несколько недель», не желая совместной деятельности «ни с правыми, ни с левыми».

Вместе с тем окончательные итоги французских выборов вызывают значительное беспокойство и за пределами Франции. В частности, по мнению ряда аналитиков, «вынужденное сосуществование» Макрона с правым или левым премьером «вряд ли успокоит партнеров Франции по союзу, особенно Германию». Так как под угрозой срыва окажутся многие заблаговременно оговоренные проекты Евросоюза, реализация которых должна начаться в ближайшее время. Тем более что «серьезные институционально-политические конфликты внутри французских институтов» могут поспособствовать провалу большинства общеевропейских начинаний (либо откладыванию срока их начала), в частности, значимым реформам и вектора валютно-экономических стратегий ЕС на ближайшие годы.

Как фиксирует в этом контексте политолог Свободного университета Брюсселя Дэйв Синарде, когда лишенный поддержки французов Макрон посетит очередной саммит ЕС, наблюдатели могут оказаться перед фактом «ослабления франко-германской оси», уже как несколько лет являющейся «одним из важнейших базисов европейской политики».

Ну что ж… Остается дождаться итогов предстоящего в ближайшее воскресенье второго тура парламентских выборов во Франции, чтобы удостовериться, окажется ли Макрон вынужденным предложить господину Барделле сформировать правительство. Ведь в этом случае президент Франции фактически лишится возможности определять линию развития страны.

P.S.: Ну а на этом фоне король Нидерландов привел к присяге новое правительство страны, включившее в свой состав представителей ультраправых партий. Правда, в их числе нет известного своей ярой исламофобией Герта Вилдерса, но члены возглавляемой им «Партии свободы», победившей на последних парламентских выборах, представлены в Кабинете. Как отмечается, правительство правой коалиции уже проинформировало об осуществлении «наистрожайшей в истории миграционной политики».

Теймур Атаев