Азербайджанская армия поможет Армении открыть Зангезурский коридор

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Когда в конце прошлой недели стало известно о телефонном звонке государственного секретаря США Энтони Блинкена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, местные СМИ принялись гадать об истинных причинах состоявшегося разговора. Да, в связи с этим была оглашена и официальная причина, заключавшаяся в обсуждении мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном, важности двухсторонних отношений с нашей страной, которым США придают повышенное внимание. Ну, и конечно, тема COP29, успешное проведение которой заботит американцев. Однако слишком уж необычным показался тот звонок и слишком нейтральной выглядела переговорная тема, и это на фоне не так давно осложнившихся отношений между Азербайджаном и США, чтобы понимать, что в официальной информации обозначены не все детали, обсужденные сторонами.

Тогда политолог Эльхан Шахиноглу прокомментировал это событие Minval.az и заявил, что «причиной звонка Блинкена президенту Алиеву является желание Белого дома ускорить подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией», раскрыв эту мысль.

Однако события, развернувшиеся позже, показывают, что, возможно, в ходе того телефонного разговора стороны обсудили и другие сценарии развития событий на Южном Кавказе, которые могут быть не столь мирными, как хотелось бы Азербайджану. На чем основано это утверждение?

Сопоставим факты и попытаемся читать между строк.

Сегодня в СМИ появилось заявление помощника госсекретаря США Джеймса О’Брайена о том, что цель США – добиться, чтобы экспорт товаров из Центральной Азии шёл не через Россию и Китай, а альтернативными путями, в том числе через Азербайджан. Мысль раскрывается следующим образом: «Один путь проходит через Грузию к Черному морю, но другой, потенциально более крупный, проходил бы через Азербайджан, Армению и Турцию, и из этих соображений нам необходимо мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией».

Данное заявление важно не только потому, что затрагивает вопрос открытия Зангезурского коридора, но и благодаря содержащейся в ней ключевой фразе «потенциально более крупной».

Зафиксируем эти маркеры и перейдем к следующей информации, в которой пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер прокомментировал предстоящий приезд в Азербайджан Джеймса О’Брайена: «Мы продолжаем дипломатическую работу по решению ряда оставшихся вопросов в этом регионе; над этим мы работаем уже некоторое время».

Теперь объединим эти два высказывания и получаем следующее. Первое: США считают, что на Южном Кавказе остался ряд неразрешенных вопросов и часть из них непосредственно касается Азербайджана, с которым их надо урегулировать. Второе: для США важно, чтобы Зангезурский коридор начал функционировать, потому как… Помните маркер, о котором мы упомянули выше, о том, что транспортный маршрут через Азербайджан, Армению и Турцию потенциально более крупный, чем через Грузию с выходом в Черное море?

Может быть, этот путь гораздо крупнее именно в перспективе, но не сегодня, потому как пропускная способность азербайджанских портов на Каспии уступает грузинским на Черном море (читайте об этом интервью на Minval.az с генеральным секретарем Международной Ассоциации Trans-Caspian International Transport Route Гайдаром Абдикеримовым).

Да и железные дороги не безразмерные и имеют предел пропуска составов. Но в будущем, если расширить работу наших портов и нарастить дополнительные железнодорожные ветки, а заодно и модернизировать их, то, конечно же, транзит через Азербайджан с въездом в Зангезур и дальнейшим следованием их в Нахчыван и Турцию, ускорит транспортировку грузов, а значит, удешевит для грузоперевозчиков. Плюс вопрос безопасности, которая, конечно же, будет обеспечена.

Как это сделать, если по Зангезуру грузы будут следовать по территории реваншистски настроенной Армении, которая к тому же не может обеспечить полный порядок у себя? Это вопрос, на который есть простой ответ: надо Армении в этом деле помочь. Причем сделать это может именно Азербайджан, введя войска в Зангезур, естественно, исключительно с целью обеспечения правопорядка на всей этой территории и обеспечения безопасности строительства маршрута и следования грузов по нему в будущем.

И все же, почему американцы говорят об открытии этого маршрута именно сейчас? Что их торопит?

Чтобы понять это, вернемся к анализу информаций, опубликованных в мировых СМИ в последние несколько дней. Внимание прессы по-прежнему привлечено к войне России с Украиной и Израиля с ХАМАС. Для нас в данном случае интерес представляет ближневосточная тематика, поскольку боевые действия израильской армии в Рафахе подходят к концу, и ЦАХАЛ собирается объявить о полном разгроме в секторе Газа значительной части ХАМАСа.

Однако теперь война может перекинуться на территорию Ливана откуда Израиль постоянно терзают боевики «Хезболлы». Если учесть, что у этой организации 150 тысяч штыков, то война обещает быть широкомасштабной, что подразумевает активизацию Ирана, а тем более йеменских хуситов. Собственно, именно для того, чтобы сказать о возможной скорой активизации со стороны хуситов обстрелов транспортных судов в Красном море, мы и описали ситуацию, в целом, на Ближнем Востоке.

Уже сегодня транспортировка грузов из Азии в Европу по этому морскому маршруту упала в разы. И кто знает, будет ли работать этот маршрут, если начнется израильско-ливанская война, о начале которой мир может узнать со дня на день. И все это лишь подтверждает возрастающую значимость Зангезурского коридора для Европы, а значит, и для США. Кстати, если уж мы заговорили об американском интересе, то вспомним, что вчера в День Вооруженных сил Азербайджана на странице в соцсети X европейского командования армии США появилось поздравительное сообщение.

«С Днем Вооруженных сил, Азербайджан! Мы приветствуем вклад вашей армии в региональную стабильность и наше прочное партнерство», – говорилось в нем. Что это, как не демонстрация поддержки и стимулирование к дальнейшему раскрытию боевой мощи нашей армии в Зангезуре?

«А как же Россия и Иран, то есть другие крупные игроки в регионе, от которых зависит судьба Зангезура?» – спросите вы. Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к анализу информационных событий, освещенных российскими и армянскими СМИ в последние дни.

К примеру, тот факт, что заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов отправился в Иран для встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел этой страны Али Багери Кани, о чем-то да говорит. Что обсуждали стороны?

«У нас состоялся полезный и продуктивный разговор с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Самиром Шарифовым», – написал в соцсети Х и.о. главы МИД Ирана.

Столь пространное объяснение встречи – ни о чем, то есть предмет переговоров раскрыт не был, что заставляет задуматься и предположить, что, скорее всего, азербайджанская сторона поставила в известность иранскую о планах по открытию Зангезурского коридора. Не исключено, что стороны обсудили даже то, какая часть грузов в будущем сможет проходить в Нахчыван по той железной дороге, которая сейчас строится в Иране вдоль и ниже реки Араз, а какая пройдет по той дороге, которая появится опять же вдоль, но уже выше этой реки в Зангезуре.

Нужны же Ирану гарантии того, что после того, как заработает Зангезурский коридор, грузы в Нахчыван будут следовать и по дороге на их территории. Это вопрос денег за транзит грузов, а значит, представляет реальный интерес для них.

Теперь о позиции России. Российское экспертное сообщество, как, впрочем, и азербайджанское, проявило возмущение недавним высказыванием секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что Россия «передала» Карабах Азербайджану. Это абсурдное заявление в очередной раз продемонстрировало, сколь безграмотны с дипломатической точки зрения заявления людей, формирующих в Армении силовой блок, да и руководство этой страны.

Однако возмущение России вовсе не раскрывает позицию этой страны по вопросу Зангезурского коридора. Здесь гораздо важнее позиция президента Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в документе от 10 ноября 2020 года, которую подписал и премьер-министр Армении Никол Пашинян говорится о том, что Зангезурскому коридору быть…

Рауф Насиров