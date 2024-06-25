Радикализация мусульманской молодежи в России: вызов для Азербайджана

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Шок и ужас – наверное, именно так точнее всего можно охарактеризовать эмоциональную реакцию на последние трагические новости из Дагестана: нападение боевиков на православную церковь и синагогу, священник, которого убили, сожженная синагога, уличные бои в Дербенте и Махачкале, гибель более чем полутора десятков полицейских… Всё это напоминало бы фильм в жанре «экшн», но происходило всерьез. И не получится остановить плеер или переключиться на другой канал. И такая щемящая деталь: убитый священник Николай Котельников был духовником Бакинской епархии. Казалось бы, от Баку до Дербента и Махачкалы рукой подать, но это другой мир. И уже неважно, кто и что думает по поводу боев в Газе, Израиля, ХАМАС или еще чего-нибудь – есть действия, которые не могут иметь оправдания в принципе. Терроризм, нападение на храмы – как раз тот случай.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, еще раз напомнив, что Азербайджан решительно осуждает эти кровавые преступления и поддерживает борьбу с терроризмом во всех его проявлениях.

Расследование теракта только начинается. И даже в самой России весьма скептически относятся к попыткам отыскать здесь «украинский след». Нет сомнений: «порезвились» в Махачкале и Дербенте доморощенные радикалы.

И точно так же понятно: одним только «полицейским» расследованием здесь не обойтись. Уже звучат предложения навести порядок в школах ММА, где, как оказалось, проходили подготовку боевики, и это вполне логично. Более того, разного рода «бойцовские клубы» становятся центрами подготовки террористов не только в Дагестане. Достаточно вспомнить теракт на Черкизовском рынке, совершенный русскими националистами — их подготовке служил «военно-спортивный клуб СПАС». Свои воспоминания и в Украине, где на Донбассе такого рода клубы готовили печально известных «титушек».

Но не это главное. Теракт в Дагестане еще раз продемонстрировал то, о чем очень долго не решались говорить вслух: мусульманская молодежь в России радикализируется слишком стремительно.

В конце девяностых – начале нулевых в Дагестане уже пережили волну увлечения радикальными идеями. Несколько лет казалось, что проблема решена, ситуация контролируется и т.д. и т.п. Но уже в конце октября 2023 г. в Махачкале вспыхнули беспорядки, участники которых пытались отыскать в местном аэропорту прибывших из Израиля евреев. Кадр, где в поисках зловредных «сионистов» один из погромщиков заглядывает в самолетную турбину, успел стать мемом. Эксперты, строго говоря, уже тогда советовали принимать меры: погром в аэропорту продемонстрировал, что радикалы в Дагестане вновь пользуются большой популярностью и влиянием. Более того, задавались и неудобные вопросы: как так получилось, что погромщики прорвались в аэропорт и на летное поле? Дагестан – регион неспокойный, меры безопасности здесь должны быть усиленные, аэропорт – стратегический объект, так как же получилось?

Потом некоторое время стояла тишина. И даже теракт в «Крокусе» можно было вынести за скобки: все же его совершили приехавшие из Таджикистана боевики «Вилаят Хорасан». Но уже в дни Гурбан-байрамы радикальные исламисты захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. И вот теперь – Дербент и Махачкала.

Теоретически – внутренние дела России. Но на практике такая радикализация – это прямая и явная угроза для Азербайджана, даже при закрытых сухопутных границах. Джихадистское подполье российского Северного Кавказа неоднократно пыталось создать филиал своей сети и в Азербайджане – достаточно вспомнить аресты ваххабитов в северо-западных регионах нашей страны. Более того, эту деятельность весьма активно патронировали спецслужбы Армении – дело не ограничивалось тем, что на объектах армянских спецслужб проходили подготовку боевики «Савала». Большую работу спецслужбы «многострадальной христианской Армении» вели и с джихадистами, рассчитывая с их помощью раскачать ситуацию в Азербайджане.

Насколько старые связи задействованы сейчас, когда команда Пашиняна крепко обижена на Россию – вопрос, который стоило бы озвучить, и прежде всего российским силовым структурам. Но для нашей страны куда важнее другое. Нельзя сказать, что в Азербайджане недооценивают опасность радикальных течений. Но главным образом эту опасность ждут с юга, будь то Иран, Сирия или Афганистан. Однако это не значит, что мы можем позволить себе недооценивать опасность с севера. Достаточно вспомнить, что даже покушение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева совершил Юнис Сафаров, гражданин России. Да, боевую подготовку он проходил в Иране, но идеологическую, по всей видимости, все же в Москве. Деятельность радикальных проповедников и вербовщиков в мусульманских иммигрантских общинах – еще одна «неудобная тема», и касается она не только и не столько России – достаточно вспомнить теракт 11 сентября 2001 г. в США, многие участники которого прошли радикальную обработку не у себя на родине, а в Европе, в том числе в Германии.

А сегодня тот же сценарий разворачивается в России. И это уже не может быть безразлично для Азербайджана. Во-первых, нестабильность границ – это всегда серьезная угроза. А во-вторых, о том, сколько «юнисов сафаровых» с бескрайних российских просторов приедут в Азербайджан – не та тема, о которой можно «подумать завтра». В том числе и потому, что «завтра» имеет неприятную особенность наступать сегодня.

Нурани, обозреватель