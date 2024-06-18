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Кот Ларри высмеял Сунака

Кот Ларри высмеял Сунака

Проживающий на Даунинг-стрит кот Ларри в социальной сети Х прокомментировал призывы главы кабинета министров Соединённого Королевства Риши Сунака по поводу поддержки отечественных производителей питания. В аккаунте главного мышелова британского правительства был написан пост, в котором предполагается, что, вероятно, премьер Великобритании нашёл место, где на территории Туманного Альбиона растут бананы.

«Только что заглянул на кухню, кажется, Сунак нашёл в Британии место, где выращивают бананы», — говорится в сообщении кота.

Таким образом четвероногий отреагировал на соответствующий пост Сунака в той же социальной сети. В нём председатель кабмина Соединённого Королевства призывал своих соотечественников покупать британские продукты питания вместо иностранных.

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