Кот Ларри высмеял Сунака

Проживающий на Даунинг-стрит кот Ларри в социальной сети Х прокомментировал призывы главы кабинета министров Соединённого Королевства Риши Сунака по поводу поддержки отечественных производителей питания. В аккаунте главного мышелова британского правительства был написан пост, в котором предполагается, что, вероятно, премьер Великобритании нашёл место, где на территории Туманного Альбиона растут бананы.

«Только что заглянул на кухню, кажется, Сунак нашёл в Британии место, где выращивают бананы», — говорится в сообщении кота.

I’ve just had a look in the kitchen – it seems Sunak has found somewhere in Britain growing bananas… #kitileaks pic.twitter.com/WDHpyrzBxt

— Larry the Cat (@Number10cat) June 18, 2024