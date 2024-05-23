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Азербайджан представил в Париже коллекцию кялагаи (фото)

Азербайджан представил в Париже коллекцию кялагаи (фото)

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже по случаю 10-летия включения искусства кялагаи в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была представлена экспозиция «Танец символов», организованная посольством Азербайджана во Франции и постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО, говорится в сообщении Ассоциации диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

В открытии выставки приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, президент Исполнительного совета ЮНЕСКО Вера эль-Хури Лакёй, послы и дипломаты постоянных представительств при ЮНЕСКО, деятели культуры и искусства.

На мероприятии были представлены образцы кялагаи, созданных в Басгале Исмайыллинского района Азербайджана, среди которых были “Şah buta”, “Saya buta”, “Xırda buta”. С древнейших времен Басгал являлся центром ремесленного производства, известен своим шелкоткачеством, производством национальных женских шелковых платков – кялагаи, в частности, до нас дошли станки, на которых в древности ткали шелк. Проведен мастер-класс по созданию и украшению кялагаи различными мотивами, узорами и орнаментами.

Гостям была представлена информация о проектах искусственного интеллекта «Шуша» и «Авинд» организатора Международного фестиваля цифрового искусства IDSF-22, руководителя группы цифрового искусства Mezo Art Набат Гарахановой. В рамках проекта «Шуша» с помощью искусственного интеллекта создаются цифровые произведения искусства, отражающие богатое культурное наследие Азербайджана, в том числе ковры и образцы искусства на тему города Шуша – культурной столицы Азербайджана.

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