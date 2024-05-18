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Хикмет Гаджиев обсудил в Институте мира США азербайджано-американское партнерство

Хикмет Гаджиев обсудил в Институте мира США азербайджано-американское партнерство

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев посетил Институт мира США, где состоялся широкий обмен мнениями о двусторонних отношениях между Баку и Вашингтоном, а также дальнейшем продвижении двустороннего партнерства.

«Спасибо Институту мира США за то, что приняли нас. У нас состоялся широкий обмен мнениями с уважаемыми участниками о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Соединенными Штатами и дальнейшем продвижении нашего партнерства, о более глобальном и новом внешнеполитическом видении Азербайджана, таком как COP29, а также о повестке дня климатической и зеленой солидарности, о Центральной Азии и Азербайджане как едином геополитическом и геоэкономическом пространстве, расширении регионального сотрудничества, Среднем коридоре, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижении мирной повестки дня, трансформации и интеграции региона Южного Кавказа и многом другом», – написал Хикмет Гаджиев  в соцсети Х.

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