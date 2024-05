Хикмет Гаджиев обсудил в Институте мира США азербайджано-американское партнерство

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев посетил Институт мира США, где состоялся широкий обмен мнениями о двусторонних отношениях между Баку и Вашингтоном, а также дальнейшем продвижении двустороннего партнерства.

«Спасибо Институту мира США за то, что приняли нас. У нас состоялся широкий обмен мнениями с уважаемыми участниками о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Соединенными Штатами и дальнейшем продвижении нашего партнерства, о более глобальном и новом внешнеполитическом видении Азербайджана, таком как COP29, а также о повестке дня климатической и зеленой солидарности, о Центральной Азии и Азербайджане как едином геополитическом и геоэкономическом пространстве, расширении регионального сотрудничества, Среднем коридоре, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижении мирной повестки дня, трансформации и интеграции региона Южного Кавказа и многом другом», – написал Хикмет Гаджиев в соцсети Х.

Thanks United States Institute of Peace @USIP for hosting us. We had broad exchange with the distinguished participants on bilatral relations between Azerbaijan and the United States and further promotion of our partnership, Azerbaijan’s more global and new foreign policy vision… pic.twitter.com/jYSHhNeFAg

