Хикмет Гаджиев обсудил с Салливаном нормализацию армяно-азербайджанских отношений

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с советником президента США Джейком Салливаном и обсудил нормализацию отношений с Арменией.

«В Белом доме у меня состоялась очень содержательная встреча с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности, и мы рассмотрели двустороннее сотрудничество между нашими странами и перспективы дальнейшего развития наших отношений. Также обсуждались региональные и глобальные проблемы. Мы также обменялись мнениями по вопросам продвижения мира в регионе и процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений», – написал Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети Х.