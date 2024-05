Хикмет Гаджиев обсудил с Салливаном нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с советником президента США Джейком Салливаном и обсудил нормализацию отношений с Арменией.

«В Белом доме у меня состоялась очень содержательная встреча с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности, и мы рассмотрели двустороннее сотрудничество между нашими странами и перспективы дальнейшего развития наших отношений. Также обсуждались региональные и глобальные проблемы. Мы также обменялись мнениями по вопросам продвижения мира в регионе и процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений», – написал Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети Х.

