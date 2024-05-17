Повлияет ли ужесточение российского миграционного законодательства на азербайджанцев?

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Ошибочно думать, что все азербайджанцы, находящиеся в России, имеют разрешение на временное проживание, это далеко не так. Об этом в блиц-интервью Minval.az заявил председатель Евразийской платформы миграционных инициатив и руководитель Миграционной платформы сотрудничества Азер Аллахверанов.

По его словам, согласно статистике ежегодно несколько тысяч азербайджанцев получают гражданство России.

«Были времена спада, когда желающих становилось меньше и причина заключалась в том, что согласно законодательству двух стран, азербайджанец, желавший получить российское гражданство, должен был отказаться от гражданства Азербайджана. Это требование было в силе, начиная с апреля 2014 года. Но позже, а точнее с апреля 2023 год в России вступил в силу новый закон «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которым и ввели новые правила для получения гражданства РФ, и в этом случае уже не требовался отказ от гражданства ряда стран, включая Азербайджан. После того, как это требование было снято, количество желающих получить российское гражданство значительно выросло, но, опять же, не в таком масштабе, который иногда преподносится нашими СМИ», – сказал Аллахверанов.

По его словам, согласно статистическим данным, на январь этого года в России проживает около 600 тысяч азербайджанцев, но цифра эта так или иначе плавающая: иногда показатели растут , а иногда падают, в зависимости от сезонного и прочих факторов. Например, после теракта в «Крокус Сити холле» в правительстве РФ заговорили об ужесточении миграционного законодательства – ранее достаточно лояльного к мигрантам из-за войны в Украине и некоторых других факторов. Но тем не менее именно из-за этой лояльности как минимум происходят события, связанные с ужесточением законодательства.

Президент России Владимир Путин потребовал от соответствующих структур коренным образом изменить подходы к миграционной политике в стране, дал соответствующие указания и правоохранительным органам, и другим структурам, вовлеченным в данный процесс, чтобы разработать такую совершенно иную сферу миграционной политики: во-первых, она должна быть обновлена в контексте ее подходов, с другой стороны, нужно ужесточить миграционное законодательство таким образом, что бы это, с одной стороны, обеспечивало интересы безопасности для российского государства и общества, и в то же время сберегло межэтническое, межрелигиозное согласие, культурную и языковую самобытность. Суть новых изменений в общем законопроекте, введение системы биометрической идентификации личности при въезде в Россию – это очень важный момент, и в дальнейшем – сокращение временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года. По сегодняшним правилам, иностранец из страны с безвизовым режимом – из Азербайджана – въезжает в Россию и в течение 90 дней может находиться на территории РФ при условии, что он регистрируется по месту пребывания, затем покинуть страну в указанный срок и только через 90 дней снова приехать в Россию, то есть 2 раза в год человек может посетить эту страну. По новым правилам, на территорию РФ иностранец может приехать только один раз и оставаться всего 90 дней.

«Автоматически напрашивается вопрос: а как же мигранты, в данный момент проживающие в РФ достаточно долгое время? В течение 90 дней у них появляются какие-то основания для проживания на территории России, с этими основаниями они обращаются в соответствующую структуру, скажем, в Федеральную миграционную службу, МВД, и если основания подтверждаются, этому человеку дают разрешение на временное пребывание. Далее: контролируемое пребывание. Устанавливается своего рода система контроля в отношении незаконно находящихся в России иностранцев, а так же в отношении лиц, которые когда-то нарушали миграционное законодательство, эти лица берутся под особый контроль. Далее, создание цифрового профиля каждого иностранного гражданина, вся биометрическая информация, информация от госструктур. Это уникальный идентификатор, и благодаря этому профилю любая госструктура может получить информацию о том или ином гражданине. И еще: механизм единого документа является своего рода выдаваемым миграционной структурой документом, подтверждающим проживание», – подчеркнул наш собеседник.

Он напомнил, что соглашение о лояльности – документ, когда мигрант подтверждает, что, если он нарушит закон о пребывании на территории страны, то в отношении него могу применяться меры, ограничивающие права на въезд в Россию. Так, по сегодняшним правилам, например, если человека ограничивают в праве на въезд, он обращается в суд, и естественно, если есть соглашение о лояльности, то все гораздо проще.

«Сейчас много чего полезного пытаются внести в законодательство, но суть одна – ужесточение контроля над пребыванием иностранцев в РФ связано с вопросами безопасности. На самом деле, есть много подводных камней, и, я думаю, что с применением того или иного новшества эти камни дадут о себе знать. Например, создаются спецподразделения административного надзора при МВД РФ, которые будут наблюдать за пребыванием иностранцев в России, что не отвечает интересам мигрантов. Так или иначе, любое ограничение, применяемое в отношении мигрантов, беспокоит и где-то даже ущемляет их, в том числе и в вопросах прав на трудовую деятельность, свободу передвижения. Но если государство сталкивается с террактами, оно пойдет на жесткие меры, минимизирующие подобные правонарушения, установит четкий контроль над миграционной сферой и прибывающими в РФ. Еще момент: Минсвязи РФ предложило ограничить количество приобретаемых иностранцами СИМ-карт. То есть получать СИМ-ки смогут, но в ограниченном количестве и только те, кто находится на территории России на законных основаниях. Далее: дактилоскопия, фотографирование лица мигрантов – тоже предложено в законопроекте. Я не сомневаюсь, что Госдума примет все эти изменения, потому что все правительство единогласно «ЗА». Ну, разве что Минтруда немного не согласно, так как эти новшества сильно ударят по трудовым мигрантам и значительно снизят желание работать. Тем не менее эти требования продиктованы необходимыми мерами. Вышеперечисленные пункты и ограничения пока не вступили в силу, но когда это случится, количества тех, кто находится в России не имея никаких оснований на то, снизится», – рассказал Аллахверанов.

По его словам, цифра потока мигрантов из Азербайджана в Россию по ряду причин, в том числе и экономических, снижается, но не сильно и быстрыми темпами, как то наблюдается в отношении мигрантов из стран Средней Азии.

Яна Мадатова