Пекин блестяще ведет партию на европейском поле, по пути используя амбиции Макрона

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Без сомнений, нынешняя неделя запомнилась важнейшим, с геополитической точки зрения, визитом главы КНР Си Цзиньпина на европейский континент. Проведено всего три встречи. Но как же разнится их подоплека!

Попытаемся рассмотреть определенные подводные составляющие отдельных итогов вояжа лидера Китая, которые, на наш взгляд, еще сыграют немалую роль в развитии общемировой ситуации.

Для начала отметим, что взаимоотношения между Пекином и Белградом Си Цзиньпин представил «образцом дружественных отношений между Китаем и европейскими странами». Возможно, эту констатацию можно было бы упустить, не будь в столице Сербии подписан документ, зафиксировавший повышение и переход сербско-китайских отношений с уровня стратегического партнерства на уровень «общего видения будущего».

В основе чего, по словам Си Цзиньпина, намерение обоих страны совместно преодолевать трудности, «продвигая построение сообщества единой судьбы в новую эпоху». При этом он по-восточному мудро подчеркнул, что стремление к взаимовыгодному сотрудничеству является общим видением «народов всего мира», отстаивающих «свою независимость и самостоятельность».

Тем самым, лидер КНР, в общем-то, ненавязчиво довел до всех информацию о том, что государства, которые посчитают возможным сформировать «сообщество единой судьбы» с Китаем, могут рассчитывать на его безоговорочную поддержку в вопросе своей борьбы за достижение реальной независимости. Подтверждением чему служит заявление президента Сербии Александр Вучича о создающихся для страны «гарантиях будущего» благодаря подписанию с КНР «Соглашения о свободной торговле».

В данном контексте целесообразно также обратить внимание на идеологический формат пропаганды Пекином китайского пути развития для определенных слоев населения. В частности, через призму объявления Пекином готовности в три ближайших года пригласить в Китай (в целях обучения) 300 юношей и девушек Сербии, а также поддержать участие 50 молодых сербских ученых в программах обмена. В этом векторе Си Цзиньпин выделил роль Венгрии, которую Китай «будет поддерживать» в качестве страны, могущей не только «нести большую значимость в Евросоюзе», но и параллельно улучшать отношения между Китаем и ЕС. То есть китайский лидер вполне мирно высказался об отсутствии единства в ЕС, подчеркнув особое место Будапешта во внешней политике Пекина.

В данном ракурсе отдельной строкой поститогового обрамления визита Си Цзиньпина можно рассматривать преподнесение им Европы «важным полюсом многополярного мира и серьезнейшим партнером в продвижении модернизации по китайскому образцу». Говоря иными словами, он попытался, пусть и внешне теоретически, «расчленить» Запад, противопоставив евро-континент Соединенным Штатам, да еще в качестве самостоятельного геополитического игрока в формирующемся новом мировом порядке.

Потому совершенно не спонтанно спецпредставитель США на Балканах Габриэль Эскобар основной целью визита Си Цзиньпина в Европу назвал вколачивание клина внутри европейского поля. Озвучил же он свой взгляд на срочной виртуальной пресс-конференции, в рамках которой актуализировал важность полной осведомленности «наших партнеров и всех наших собеседников о повестке дня Китая в Европе и в отношении европейского сообщества».

Вполне вероятно, что данный месседж в большей степени был адресован Парижу, т. к. во Франции Си Цзиньпин призвал к совместному с этой страной предотвращению новой «холодной войны» или «блоковой конфронтации». В свете чего, заявил он, два этих государства должны обогащать «приверженность духу независимости» «чертами новой эпохи», что позволит совместно создавать «равноправный многополярный мир».

Ну, а заявление Цзиньпина на фоне угрозы «торговых войн» с Европой о готовности Пекина «добиваться большего числа практических результатов» функционирования механизма «с французской фермы к китайскому столу» стало вообще открытым вызовом политике Евросоюза. Да еще с учетом обнародования КНР планов по принятию в ближайшие три года свыше 10 тыс. французских студентов.

Именно на этой линии озвученное спецпредставителем США на Балканах видится направленным в сторону Макрона, который не высказался против обнародованных Си Цзиньпином пунктов. Что может рассматриваться как согласие президента Франции с китайским лидером, практически поддержавшего идею Макрона о достижении стратегической автономии Европы, которую он периодически обнародует в пику Вашингтону. Хотя вслед за этим всегда получает дестабилизацию в своей стране.

Правда, не исключено, Белый дом могли обеспокоить открытые и завуалированные нотки Си Цзиньпина в преломлении и к другим европейским государствам. Дело в том, что ж/д линия между Белградом и Будапештом в перспективном прочтении рассматривается в контексте ее доведения (через Македонию) до Греции. А ж/д магистраль Будапешт-Салоники видится из Китая значимым звеном по доведению китайской продукции до европейского потребителя. Следовательно, как предполагают в Вашингтоне, те же Македония и Греция также могут оказаться в числе стран «единой судьбы» («единого сообщества») с Китаем. А Си Цзиньпин довольно красочно описал, что это означает (на примере Сербии).

Как бы то ни было, даже краткий взгляд на некоторые итоги визита главы Китая в три европейские страны свидетельствует о выверенной игре Пекина, направленной на углубление противостояния в Евросоюзе. Конечно же, это понимают в Брюсселе. Потому не отреагировать не смогут. В особенности на фоне нахождения рядом государств в Китае силы, могущей поспособствовать им в более успешном ведении политики в интересах населения своих стран.

А ведь число таких стран может увеличиться, не так ли?

Теймур Атаев