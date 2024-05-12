Ставка на дохлого осла

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Наша политика основана на международном праве и справедливости. Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция предоставляет Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто не удивляется. Такое заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева сделано в Шуше, на церемонии вручения ключей от квартир первым возвращенцам в историческую столицу Карабаха.

Как заявил глава государства и верховный главнокомандующий, «все знают, на что мы способны, на что способна наша армия и как тверда наша воля. Никто не сможет устоять перед нами».

Заявление президента Азербайджана прозвучало на фоне очередной серии кульбитов французской дипломатии – на сей раз в исполнении посла Франции в Армении Оливье Декатиньи. Мсье посол дал интервью армянской редакции радио «Свобода», где сделал целый ряд по меньшей мере странных заявлений. Так, глава французского дипломатического представительства на полном серьезе произнес: «Хорошо, что начинается делимитация, и еще лучше, что она начинается на основе Алматинской декларации. Армения выразила желание пойти на некоторые уступки на основании Алматинской декларации, и мы ожидаем, что Азербайджан тоже пойдет на уступки. В настоящее время Азербайджан оккупирует большие территории Армении и должен уйти с этих территорий. Об этом недавно напомнил наш премьер-министр». По-видимому, обвинил Азербайджан в «вмешательстве во внутреннюю политику, особенно в регионе Новой Каледонии». И, наконец, апофеоз посольского непрофессионализма: отвечая на настойчивые вопросы корреспондента, о том, где находится в данный момент посол Франции в Азербайджане, мадам Анн Буйон, господин Декатиньи заявил, что «Я не могу сказать вам, находится ли она в Париже или в Баку, но я могу сказать вам, что она не в «Шуши'».

А теперь – немного азбуки. К примеру, с посещением города Шуша достаточно долго «затягивали» американские дипломаты. Но армянского названия города не употребляли и от открытых выпадов против территориальной целостности Азербайджана воздерживались, отделываясь заявлениями в стиле «мы посещаем многие регионы вашей страны, придет время – побываем и там». Время пришло несколько дней назад – Шушу посетил посол США в Азербайджане Марк Либби.

Но если на этом фоне посол Франции в Азербайджане не просто воздерживается от поездки в Шушу, а посол Франции в Армении прямо подчеркивает это обстоятельство – то здесь уже прямой выпад против территориальной целостности Азербайджана.

Более того, если в то время, пока от поездки в Шушу воздерживались представители многих посольств, то сегодня, особенно после того, как в этом городе побывал посол США, позиция Франции – она вызывает даже не вопросы и не возмущение, а чисто человеческое чувство брезгливости. Более того, если кто забыл: Франция еще в начале девяностых признала Азербайджан в границах, которые включают Карабах. Так как теперь понимать эквилибристику господина Декатиньи? Он не в курсе позиции собственной страны? Или эта позиция меняется 10 раз в день? Серьезной державе, постоянному члену Совета Безопасности ООН, все же следует вести политику на более серьезном и солидном уровне, не опускаясь до такого рода мелких пакостей.

Тем более вызывают вопросы комментарии французского посла в Армении по поводу делимитации границ. Особенно если вспомнить, что Франция этот шаг не приветствовала. Что значит «Мы ожидаем, что Азербайджан тоже пойдет на уступки»? На какие «уступки», по мнению Франции, должен пойти Азербайджан?

Если в Париже этого не поняли, мы напомним: никаких территориальных подарков и отступлений от международно признанных границ НЕ БУДЕТ. Ни ради «спасения лица» Никола Пашиняна, ни ради сохранения престижа французской дипломатии. Тем более нелепо звучит заявление в стиле «Азербайджан оккупирует большие территории Армении и должен уйти с этих территорий». Азербайджан не оккупирует ни одного метра армянской территории. Более того, как показывает начавшийся процесс делимитации границ, это Армении приходится отдавать то высоты, то четыре оккупированных села, то участок дороги, то еще что-нибудь. Наконец, во Франции как бы должны уметь работать с географическими картами, системой GPS и тем более спутниковыми снимками. Как тогда понимать заявления посла? Кто и когда установил факт «оккупации»? Сам посол, посмотрев в бинокль? Или это ему подсказала «принимающая сторона»? Более того, если речь идет о последствиях, вызванных Арменией столкновений у вулкана Беюк Ишыглы и озера Гарагель, то там никак не получится говорить о «больших территориях». Так что же имеет в виду посол – Карабах? Восточный Зангезур? Шуша? Ханкенди?

Возможно, что эти заявления ласкают слух армянской аудитории. Но дело не только в том, что французские дипломаты на минуточку забыли: то, что предназначается Еревану, читают и в Баку. И делают выводы. Жалобы по поводу Новой Каледонии – красноречивое доказательство: Азербайджан – не та страна, на которую можно безнаказанно «наезжать».

Французская риторика на самом деле несет самые большие риски для Армении. Той самой Армении, где благоговением внимают персонам вроде Декатиньи и не хотят думать о том, какие именно «ингредиенты» присутствуют в предложенном «дипломатическом салате». А где Франция подкидывает Армении металлолом в стиле милитари, чтобы сэкономить деньги на утилизации, делает громкие заявления… и подставляет Армению под азербайджанскую «ответку».

Иллюзии, что из Армении получится перспективный «прокси», могли существовать до 2011 года, до освобождения высоты Лелетепе, в самом крайнем случае – до 44-дневной войны. А сегодня в них смысла нет больше, чем в ставке на дохлого осла на престижных скачках. Но во Франции продолжают «гнуть свою линию». И искренне думают, что таким образом «остаются в игре». А что до Армении… Парижу не привыкать то «спасать лицо Кремля» за счет Украины, то «спасать престиж французской дипломатии» за счет Армении.

Но вся проблема в том, что от этого престижа осталось не намного больше, чем от отношений с Азербайджаном.

Нурани, обозреватель